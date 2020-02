Jeremias Rodriguez: “Soleil mi ama ancora”

Jeremias ha rivelato ad alcuni tabloid d'essere ancora legato a Soleil Sorge, è certo che lei lo ama e non esclude la possibilità di un ritorno di fiamma

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono conosciuti durante la loro permanenza sull’Isola dei Famosi 14, fra loro c’è stato subito feeling e una volta tornati in Italia si sono goduti la loro storia lontano dalle telecamere ma non dal gossip che ha sempre seguito i loro continui alti e bassi.

I caratteri irruenti d’entrambi i due isolani li hanno portati a dirsi addio e anche se avevano fatto molti progetti insieme i loro tentativi di ricominciare non sono stati sufficienti per porre basi solide ad un rapporto più stabile. Nonostante le varie crisi Jeremias oggi dichiara che Soleil lo ama ancora e che per loro potrebbe esserci un futuro.

Jeremias e Soleil condividono ancora la casa e questo è un dato che fa pensare che forse i due ex fidanzati non hanno alcuna intenzione di darsi un addio definitivo, la loro storia potrebbe ricominciare perchè le loro strade non si sono divise definitivamente.

Isola dei Famosi, Soleil incredula su Instagram: decisamente stupida dalle parole dell’ex fidanzato

Le parole di Jeremias rilasciate su alcuni tabloid hanno provocato in Soleil un certa incredulità, la giovane ha mostrato il suo stupore su Instagram story con un commento e un’immagine che hanno del comico.

Nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi nasceranno nuovi amori? Avremo un’altro Jeremias e un’altra Soleil? Di sicuro sappiamo che il reality di sopravvivenza è stato rimandato a data da destinare, il motivo ufficiale è il successo d’ascolto del Grande Fratello Vip a cui i vertici di Mediaset hanno legittimato altre puntate. In molti sostengono però che l’isola possa essere stata rimandata per ragioni di sicurezza sanitaria, sembra infatti che il coronavirus abbia fatto le prime vittime anche nell’area dove viene girato il reality.