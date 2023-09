La Cina vuole attrarre maggiori turisti stranieri e imprese con pagamenti digitali e miglior gestione dati

Su Bloomberg compaiono due notizie importanti riguardo la Cina, un cambio di passo per far entrare un maggior numero di turisti stranieri e attrarre imprese estere, dissipando timori. Il piano prevede un miglioramento dei servizi sui pagamenti digitali interni, un allentamento delle regole sui dati, la Cina potrebbe diventare più permissivo anche per aiutare le aziende locale a crescere.

Aumentare i turisti stranieri e incentivare la crescita interna

La Cina spinge ad attrarre turisti stranieri per migliorare le condizioni economiche interne delle imprese locali.

Per fare ciò vuole rendere più semplici servizi importanti come la prenotazione di biglietti, la registrazione negli hotel e anche l’utilizzo di carte bancarie estere.

Il Consiglio di Stato, si legge su Bloomberg, ha pensato ad una serie di misure ma non ha delineato strategie specifiche per raggiungere i suoi obiettivi.

Scopriamo che cos’è la Giornata Nazionale o della Settimana d’Oro

L’occasione per mettere in atto queste misure, e anche per delineare meglio le azioni strategiche di crescita, si concentrano su sette/otto giorni molto importanti. Parliamo della Giornata Nazionale e della Settimana D’oro. È un periodo di vacanza nazionale che cade tre volte l’anno: tra gennaio e febbraio, ad inizio ottobre, ad inizio maggio. I datori di lavoro devono concedere tre giorni di vacanza pagati. Servono a migliorare lo standard di vita nazionale ma soprattutto incrementare il turismo interno nazionale. La Cina prevede di approfittare di queste feste per far lavorare le imprese locali con il turismo straniero sollecitato a visitare le mete cinesi anche per questa festività.

È importante anche la fiducia delle aziende estere, anche qui novità

La Cina vuole anche allentare le regole più rigide sui flussi di dati all’estero. Questa mossa, si legge su Bloomberg, serve a dissipare le preoccupazioni delle imprese straniere e a rilanciare la crescita provata ancora dalla pandemia.

La Cyberspace Administration of China ha redatto una serie di esenzioni ai requisiti di approvazione per l’invio di dati personali all’estero, applicabili agli acquisti transfrontalieri, ai trasferimenti di denaro e alle prenotazioni aeree e alberghiere. La parte più chiusa di Pechino teme l’influenza delle multinazionali estere nella potenza asiatica.

Tuttavia, l’allentamento proposto sarà attivato prima della scadenza di novembre per garantire le approvazioni per i trasferimenti internazionali di dati. Dati importanti per la selezione di clienti, l’attivazione di programmi di fedeltà e anche sistemi di hr interni.