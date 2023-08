Tranq, la nuova sostanza che sta causando una strage negli Stati Uniti

Droga degli zombie: cos’è

La chiamano la “droga degli zombie“. Si tratta di una nuova sostanza stupefacente che combina il potente fentanyl con la xilazina, un farmaco utilizzato dai medici veterinari per tranquillizzare il bestiame. Inutile dirlo, gli effetti sono devastanti: la droga fa marcire la pelle con macchie scure su tutto il corpo. La diffusione della xilazina è già arrivata a coinvolgere almeno 39 Stati e il distretto della capitale, Washington D.C. È la Food and Drug Administration a intervenire, annunciando di limitare le importazioni di questo sedativo.

Droga Tranq: i sintomi

I medici spiegano che queste sostanze scatenano due effetti principali estremamente pericolosi: innanzitutto, provocano una depressione respiratoria immediata che porta all’arresto definitivo del respiro. Inoltre, inducono una grave ipotensione che fa collassare la pressione arteriosa, facendo sì che la persona cada in uno stato di collasso.

A ciò si aggiungono gli effetti a lungo termine. La “droga degli zombie” viene assunta per via endovenosa, causando infezioni cutanee gravi con lesioni che assomigliano a crateri, emorragie e infezioni così gravi da richiedere, in alcuni casi, l’amputazione degli arti come braccia, mani e gambe.

I decessi

Secondo i dati raccolti dalla DEA, l’agenzia federale responsabile di contrastare il traffico e la distribuzione di droga negli Stati Uniti, i decessi per overdose causate dalla xilazina sono drasticamente aumentati. Questo è in parte dovuto anche ai bassi costi della sostanza: bastano quattro dollari per una dose. Si tratta di una piaga che sta già scatenando un’epidemia di overdose nelle grandi città, come Filadelfia. Pare che la xilazina sia presente in oltre il 90% dei lotti di droga in quello che è considerato uno dei maggiori mercati di stupefacenti americani.