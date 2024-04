La Gran Bretagna dice basta alla vendita di sigarette ai nati dal 2009

Il Parlamento britannico ha votato a favore del disegno di legge che prevede il divieto di vendere sigarette ai cittadini nati dal 2009.

Il Governo britannico infatti vorrebbe creare una generazione di non fumatori. Se il disegno di legge diventerà legge a tutti gli effetti, dunque, in Gran Bretagna non sarà più possibile (e sarà considerato reato) vendere sigarette e qualunque prodotto del tabacco a persone nate dopo il 1° gennaio 2009.

A sostenere questo progetto il partito laburista all’opposizione.

Questo disegno è solo il primo step. Infatti, si mira ad aumentare di un anno ogni anno l’età legale per poter acquistare sigarette. In questo modo, per le new generations, il fumo diventerà con il tempo illegale per l’intera popolazione.

Questo disegno di legge tocca anche il tema del vaping giovanile e prevede il divieto di vendere vapes usa e getta o a basso costo che ne incentivano il consumo.

Oggi nel Regno Unito è illegale vendere prodotti del tabacco e vapes a tutte le persone al di sotto dei 18 anni di età.

Il Ministero della Sanità e i professionisti del settore hanno affermato che questa misura salverà migliaia di vite. Infatti, il fumo rimane la causa principale di diverse malattie polmonari e di tumore.

Oltre a generare decessi, queste patologie impattano notevolmente sul budget del sistema sanitario pubblico britannico.