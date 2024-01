La magistrale Manon di MacMillann al cinema

L’appassionato balletto Manon di Kenneth MacMillan sarà al cinema a febbraio 2024. Questa sfortunata storia d’amore sarà trasmessa in diretta dal palcoscenico della Royal Opera House e si potrà vedere in 976 sale cinematografiche di tutto il mondo, in 21 Paesi diversi.

Il balletto, accompagnato dalle musiche emozionanti di Jules Massenet e dalle evocative scenografie di Nicholas Georgiadis, racconta la breve vita della sventata Manon, combattuta tra il desiderio di una vita di splendore e ricchezza e la devozione al suo vero amore Des Grieux,

La prima ballerina Natalia Osipova (nel ruolo di Manon) e il primo ballerino Reece Clarke (nel ruolo di Des Grieux) guidano uno splendido cast che include anche Alexander Campbell, Mayara Magri e Gary Avis; insieme, daranno vita all’intensa coreografia di MacMillan.

Manon sarà trasmessa in diretta al cinema mercoledì 7 febbraio 2024 alle 20:15.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it.



MANON

In diretta mercoledì 7 febbraio 2024, ore 20:15



Coreografia: Kenneth MacMillan

Musica: Jules Massenet

Scene: Nicholas Georgiadis

Lighting Designer: Jacopo Pantani

Direttore d’orchestra: Koen Kessels



Orchestra of the Royal Opera House



Con il generoso sostegno diAud Jebsen, Sir Lloyd e Lady Dorfman OBE, Kenneth e Susan Green, Paul Ferguson Memorial Fund, Melinda e Donald Quintin e i Patrons del Covent Garden.





LA STAGIONE 2023/24 DEL ROYAL BALLET È GENEROSAMENTE SOSTENUTA DA Aud Jebsen

