La miglior passata di pomodoro del supermercato, chi si è aggiudicata il podio?

Le passate di pomodoro sono tra i prodotti maggiormente usati dalle famiglie italiane. Generalmente tutte di buona qualità, soprattutto quelle prodotte dai grandi brand. Negli ultimi anni le passate hanno subito un’inflazione nei consumi dovuta anche al fatto che la vita frenetica non permette di prepararle da soli come avveniva una volta.

Altroconsumo ha testato tra Gennaio e Marzo 2023 ben 25 campioni di passata di pomodoro, tra quelle in vendita nei vari supermercati e ha redatto una classifica dei miglior prodotti presenti in commercio. La nota associazione ha tenuto conto di alcuni canoni per identificare quale passata merita il podio: dall’eventuale presenza di muffe, il tipo d’imballaggio, pesticidi, acqua aggiunta e eventuali impurità oltre alla qualità del pomodoro usato.

Tutte caratteristiche che devono essere valutate per definire la qualità, ma anche il sapore della passata. Determinante per l’esito finale anche la prova assaggio che ha tenuto conto dell’aspetto visivo e olfattivo, della consistenza, oltre che dell’aspetto retrolfattivo (gli aromi dopo la deglutizione), e quello gustativo.

La classifica delle passate di pomodoro

DE RICA PASSATA – LAVORATO FRESCO ha conquistato il primo posto ottenendo ben 75 punti. A seguire gli altri prodotti che hanno conquistato il podio con 74 punti a parimerito:

SANTA ROSA POMODORISSIMO

LA PASSATA DE CECCO PASSATA CLASSICA VELLUTATA

ORTOLINA PASSATA CLASSICA

GUSTATO (MD) PASSATA DI POMODORO (miglior acquisto)

D’ottima qualità, ma non pari alle precedenti:

LA MOLISANA PASSATA CLASSICA

MUTTI PASSATA

DELIZIE DAL SOLE (EUROSPIN) PASSATA DI POMODORO

ESSELUNGA PASSATA DI POMODORO

LE CONSERVE DELLA NONNA POMODORO DOLCE DELL’EMILIA ROMAGNA

CONAD PASSATA CLASSICA (miglior acquisto)

Di qualità buona invece:

PETTI IL DELICATO PASSATA DI POMODORO EXTRAFINE

VALFRUTTA PASSATA VELLUTATA GUSTO AUTENTICO

CARREFOUR BIO PASSATA DI POMODORO

STAR LA MIA PUMMARÒ CORPOSA

VIAGGIATOR GOLOSO PASSATA DI POMODORO

POMÌ PASSATA DI POMODORO

CIRIO PASSATA DELLA MAREMMA EXTRAFINE

CASAR PASSATA DI POMODORO

LA MARCA DEL CONSUMATORE PASSATA DEL CONSUMATORE

ALCE NERO BIO PASSATA DI POMODORO

NOBILE PASSATA RUSTICA

LA RUSSOLILLO PASSATA DI POMODORO

NATURASÌ PASSATA DI POMODORO

LA TORRENTE PASSATA DI POMODORO TRADIZIONALE

Fonte: Altroconsumo