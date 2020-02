La nuova attesissima avventura di Zick ed Elena scritta dalla regina del fantasy italiano Licia Troisi

Dal 27 febbraio in libreria e fumetteria arriva La voce dell’ombra, il più recente episodio della fortunata serie creata da Francesco Artibani, Katja Centomo, Alessandro Barbucci e Barbara Canepa che sposa horror e umorismo per i lettori dagli 8 ai 12 anni.

Dal 27 febbraio in libreria e fumetteria arriva La voce dell’ombra, il più recente episodio della fortunata serie creata da Francesco Artibani, Katja Centomo, Alessandro Barbucci e Barbara Canepa che sposa horror e umorismo per i lettori dagli 8 ai 12 anni.

Ne La voce dell’ombra, storia scritta da Licia Troisi in collaborazione con Katia Centomo e Francesco Artibani, niente è come sembra e la maestria degli autori conduce il lettore per tutto il libro. Un nuovo mistero da leggere, e da risolvere, che sorprenderà i fedeli lettori della serie che appassiona grandi e piccoli.

IL LIBRO.

Elena Patata è partita per andare a trovare Leon. La giovane è determinata e stufa di essere costantemente sottovalutata e decide di partire per prendersi una pausa da tutti! Passato del tempo senza averne notizie, Zick va a cercare Elena a casa dei suoi genitori, ma giunto là scopre che di lei non c’è traccia: è scomparsa! Zick parte subito alla sua ricerca e giunto all’Eremo capisce cosa è successo: deve salvare in fretta Elena dai pericoli in cui l’ha direzionata Leon. Non sarà facile, sono molte le false informazioni e i segreti che i personaggi nascondono.

GLI AUTORI. Licia Troisi

La regina del fantasy italiano, nata a Roma nel 1980, laurea in astrofisica, scrive praticamente da quando ha imparato a leggere. Nel 2004 pubblica con Mondadori il primo libro della serie delle Cronache del mondo emerso, l’opera d’esordio che la lancia nel panorama della narrativa fantasy e le fa ottenere subito uno strabiliante consenso. Il successo del Mondo emerso si consolida con Le guerre del mondo emerso e Le leggende del mondo emerso, ma dimostra di saper narrare altre grandi storie, come La ragazza drago, I regni di Nashira, Pandora e La saga del Dominio.

Arianna Rea

Classe 1979. Dopo aver frequentato la SRF, esordisce nel 2005 nel mondo dei comics con Monster Allergy. Diventa fumettista, illustratrice e character designer per il settore jeunesse del mercato italiano e internazionale (Rainbow, Piemme, PlayPress, Egmont, Giochi Preziosi, Ferrero). Numerosi dal 2013 i progetti editoriali targati Disney, tra cui Frozen, Tangled, Cinderella, la trasposizione a fumetti della serie tv Violetta, il character design di Star Darlings, il graphic novel Inside Out e, nel 2015 per Tunué, insieme ad Alessandro Barbucci, lo speciale numero 30 della serie di Monster Allergy.

MONSTER ALLERGY

LA VOCE DELL’OMBRA

Tunué 2020

Collana: Tipitondi n.81

Cm.17×24 pp. 48 a colori, cartonato

Euro 15,00

ISBN 978-88-6790-334-4