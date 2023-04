La nuova truffa di Pasqua su WhatsApp? Il sondaggio che fa vincere il cesto con cioccolato

In occasione delle feste pasquali spunta una nuova truffa WhatsApp che sta ottenendo più consensi di quanto ci si potesse aspettare. Il metodo non è del tutto nuovo, è stato attivato sia per le feste di fine anno che per San Valentino e ora è il momento della Pasqua.

Ma di che si tratta?

Un semplice link inviato sulle nota app di messaggistica dove si invita l’utente a rispondere ad un questionario sponsorizzato da brand di dolci molto noti. Naturalmente si tratta di fake e l’aziende non hanno nessuna connessione con il finto concorso. Alla fine del questionario ogni utente risulterà vincitore di un cesto di prodotti di cioccolato che arriverà direttamente al domicilio. Un dono che, però, non risulta essere del tutto gratis.

Sembra infatti che chi aderisce al finto concorso dovrà, per ricevere l’omaggio, pagare la consegna e inserire i dati della propria carta di credito. In tal modo i truffatori riceveranno una serie di informazioni private, e potranno disporne a proprio piacimento. L’utente non riceverà nessun cesto di dolci e sarà oltre tutto invitato a condividere il link fra i suoi contatti favorendo inconsapevolmente la truffa.

Truffe WhatsApp difendersi è possibile

Difendersi dalle truffe che circolano su WhatsApp è possibile. Purtroppo i link fake sono davvero molti e tutti finalizzati a derubare dati personali. Un modo facile e veloce che ha sempre la sua efficacia. Ma come tutelarsi e evitare il raggiro?

In primo luogo bisogna diffidare di messaggi dubbi che promuovono concorsi e sondaggi sulle app di messaggistica e poi occorre cancellare ogni tipo di link e sms non attendibile. Inoltre tutte le aziende di dolci più accreditate sono estranee a questo tipo d’attività e indirettamente sono vittime inconsapevoli del raggiro.