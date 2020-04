La Regione Lombardia notifica la ricetta medica tramite sms, come attivare il servizio

Per fronteggiare il coronavirus, la Sanità in Lombardia si evolve e diventa completamente digitale: ora è possibile ritirare i medicinali in farmacia senza la copia cartacea della ricetta.

L’emergenza Coronavirus sta leggermente migliorando su tutto il territorio italiano. Tuttavia, per quanto si iniziano a vedere i primi esiti positivi a seguito delle misure restrittive varate dal governo, l’Italia, in particolar modo la Lombardia, è caratterizzata ancora da un’emergenza sanitaria. Non dimenticheremo mai quando il 22 febbraio ci fu la prima vittima italiana per coronavirus.

Al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio, la Sanità in Lombardia è corsa ai ripari trasformando le modalità di richiesta dei medicinali in farmacia. Dal 3 aprile, infatti, sarà possibile andare in farmacia presentando la tessera sanitaria e il codice della ricetta per ritirare i medicinali senza aver bisogno della copia cartacea della ricetta. La modalità sarà ancora più semplice per chi ha attivo il Fascicolo sanitario elettronico, vedendosi ricevere il codice via e-mail o sul proprio dispositivo smart.

Dal 3 aprile la ricetta sarà comunicata via e-mail

Proprio in questi giorni la Regione Lombardia sta comunicando ai propri cittadini il nuovo servizio attivo secondo cui il codice della ricetta medica sarà trasmesso tramite e-mail o al numero di cellulare per i cittadini che hanno predisposto il Fascicolo sanitario elettronico.

Il Numero Ricetta Elettronica (NRE) vuole limitare le possibilità di contagio del Covid-19, evitando il contatto tra medico e paziente, così come le file di attesa negli studi medici.

L’uso della tecnologia, anche in questo caso, diventa di fondamentale importanza. Basterà avvisare il proprio medico per ricevere immediatamente il codice elettronico ed andare in farmacia per il semplice ritiro dei farmaci.

Fascicolo sanitario elettronico: come attivare il servizio

Il Numero Ricetta Elettronica sarà trasmessa tramite numero di cellulare per i soggetti che hanno attivato il Fascicolo sanitario elettronico. Il servizio può essere attivato mediante autentificazione sul sito messo a disposizione dalla Regione Lombardia www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it.

A questo punto, una volta entrati, sarà necessario inserire il proprio numero di telefono per accedere ai servizi digitali e, quindi, alla notifica tramite SMS.

Numero verde e indirizzo email

E’ possibile ricevere assistenza anche tramite il numero verde 800 030 606 del Contact Center della Regione Lombardia, oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: contactcenter-SISS@regione.lombardia.it.