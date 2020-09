La Rucola fa dimagrire? Ecco perchè bisogna mangiarla spesso

La Rucola è considerata una delle piante erbacee più comuni e saporite da gustare con sapori diversi e alternativi. Il suo gusto amarognolo è piacevole al palato soprattutto se è abbinato a dei sapori a contrasto con il dolce della frutta secca o anche del melone. Perfetta anche con gli agrumi la rucola è un insalata ricercata dai notevoli effetti benefici.

Ma perchè dovremmo preferire la Rucola a qualsiasi altra insalata?

La Rucola ha proprietà drenanti e depurative, ma anche digestive e tonificanti e questo aiuta a liberarci dai liquidi in eccesso e anche d’alcune forme di tossine. Delle proprietà davvero ricercate di cui spesso non si è a conoscenza e che invece sono l’ideale soprattutto quando si cerca di perdere peso o di seguire un’alimentazione corretta e sana. Secondo una ricerca dell’Università dell’Arizona, la rucola ha potere dimagrante grazie alla vitamina C che aiuta la sintesi della carnitina, quest’ultimo accelera il metabolismo e la combustione dei lipidi.

La Rucola inoltre aiuta a combattere alcuni problemi intestinali e placare alcune sintomatologie legate alla gastrite o ad comuni infiammazioni dello stomaco.

Le proprietà nutritive della rucola sono legate soprattutto al fatto che è un alimento ricco di fibre e di sali minerali come il ferro, il magnesio, il potassio ed il calcio, tutti principi essenziali per l’organismo e per il suo benessere. Inoltre non è priva di vitamine molto importanti d’assimilare e solitamente non sempre contenute nelle più comuni insalate: le vitamine C e K, alcune vitamine del gruppo B ed una buona dose di vitamina A sono presenti nella rucola in dosi rilevanti.

La Rucola insalata doc ma anche tisana dal gusto piacevole

Solitamente mangiata come insalata la Rucola può essere consumata anche come tisana. Difficile da comprendere ma il suo retrogusto realizza una bevanda davvero rilassante e gustosa. Versatile la rucola si adegua ad essere combinata con qualsiasi tipo d’alimento: da piatto con pomodorini e grana a crema per condire pasta o carne. In qualsiasi modo si scelga di mangiarla la rucola conquista lo scettro d’insalata doc, riscoperta negli ultimi anni è oggi preferita di grand lunga anche alla più popolare lattuga.