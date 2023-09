L’Ai intuitiva di iPhone 15 riesce ad apprendere funzione mentre si telefona o si scattano fotografie

Apple ha inserito all’interno degli iPhone 15 una nuova generazione di processori, gli AI 17 Pro. Chips pensati ad un’intelligenza artificiale generativa e intuitiva. I processori appena denominati aumentano la capacità di apprendimento automatico grazie agli algoritmi.

Un apprendimento automatico pensato in funzione dell’utente

Un apprendimento automatico però non invadente come spiegano i redattori di Wired, che hanno seguito bene anche la conferenza degli sviluppatori Apple nel mese di giugno. La voglia di istruire le intelligenze artificiali per aumentare l’efficienza di prodotti e servizi, in questi mesi ha creato anche occasioni di polemiche, noi abbiamo raccontato il caso di Meta.

Apple in tendenza con Microsoft ha pensato alla potenzialità del prodotto ma anche all’utente finale, un utente finale che potrà essere un appassionato di videogiochi. Ricordiamo che le nuove ammiraglia Pro e Pro Max ospiteranno importanti videogiochi e Assassin’s Creed in versione nativa.

iPhone 15 apprende durante le telefonate e lo scatto di foto

l’iPhone 15 apprende funzioni anche durante le telefonate. Come racconta Wired, i tre nuovi modelli di Apple applicano l’isolamento vocale, riconoscendo così perfettamente le voci umane dal rumore di fondo.

Il software apprende anche durante lo scatto delle foto o la realizzazione dei video, questo per applicare subito il giusto filtro o funzione di miglioramento delle immagini. C’è anche un sistema di trascrizione automatica dei messaggi della segreteria telefonica, utile all’utente per vedere chi sta chiamando prima di rispondere ad una telefonata.

Arriveranno anche i nuovi AirPods

La distinzione sonora è stata applicata anche agli accessori, le tecnologie emergenti di cui si occupa Tuong Nguyen, analista di Gartner. Descrivendo la presentazione di iPhone 15 ha detto che è stata un po’ deludente forse nelle funzioni del telefono, si voleva qualcosa di più rispetto all’iPhone 14. Interessante però per i design applicati e, soprattutto, nella presentazione degli AirPods connessi al nuovo Apple Watch Series 9.