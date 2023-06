Lasagne di zucchine in friggitrice ad aria, la pasta vegetariana

Ecco una gustosa ricetta per preparare la lasagne di zucchine nella friggitrice ad aria. Questa ricetta è perfetta se si vuole un piatto all’insegna del vegetariano, molto buono e velocissimo da fare. E’ infatti ottimo e leggero, perfetto da gustare sia caldo che freddo.

La lasagne di zucchine è incredibilmente facile da preparare e rappresenta un delizioso accompagnamento o secondo piatto da gustare freddo durante le calde giornate estive. Ora, non ti resta che provare a prepararla utilizzando la friggitrice ad aria.

Ingredienti lasagne di zucchine in friggitrice ad aria

4 zucchine

pangrattato q.b

200 g di mozzarella

2 cucchiai salsa di pomodoro già cotta

125 ml di besciamella pronta

10 pomodorini Pachino

olio evo

Basilico fresco q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Prendete le zucchine e dopo averle lavate, tagliatele a fettine sottili utilizzando una mandolina. In una ciotola, mettete i pomodorini pachino tagliati a in 4 parti, aggiungete un filo d’olio extravergine d’oliva, un cucchiaio di pangrattato e una leggera spolverata di sale. Mescolate bene tutti gli ingredienti.

Preparate una teglia o utilizzate carta forno e adagiate sopra le fettine di zucchine uniformemente, spolverate sopra del pangrattato e un pizzico di sale. Adagiate 2 cucchiai di salsa di pomodoro, metà dose di besciamella e la mozzarella tagliata a dadini e fatta sgocciolare. Continuate con un secondo strato di zucchine e versate sopra il condimento preparato nella ciotola, distribuendolo in modo uniforme. Aggiungete il resto della mozzarella e della besciamella, mentre il basilico solo a cottura ultimata.

Cottura

Pre-riscaldate la friggitrice ad aria a 190°C. Posizionate la teglia o la piastra con le zucchine nella friggitrice ad aria e cuocete per circa 20 minuti, fino a quando le zucchine saranno tenere e leggermente dorate.

Consigli

Potete aggiungere una spolverata di pepe nero macinato fresco o peperoncino se preferite un tocco di piccantezza.

Decorate la lasagne di zucchine con foglie di basilico fresco aggiuntive prima di servirle per una presentazione accattivante.

Questo piatto è delizioso sia servito caldo che freddo. Se avanza, potete conservarlo in frigorifero e gustarlo come antipasto o contorno freddo il giorno successivo.

