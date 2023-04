Bombe di patate filanti in friggitrice ad aria, potete anche congelarle

Le bombe di patate filanti in friggitrice ad aria sono un piatto sfizioso e originale che può essere gustato come antipasto o come piatto unico. La loro particolarità è data dalla presenza della provola e del salame, che donano un sapore intenso e avvolgente. Inoltre, la friggitrice ad aria permette di ottenere una consistenza croccante all’esterno e morbida all’interno, senza l’utilizzo di olio in eccesso.

Le preparazioni che si possono fare con questo elettrodomestico sono veramente moltissime e soprattutto l’ideale per chi non vuole appesantirsi. Ecco come preparare degli ottimi calzoncini fritti ripieni in friggitrice ad aria, pronti in 7 minuti.

Ingredienti bombe di patate filanti in friggitrice ad aria

500 g di patate bollite

3 cucchiai di parmigiano

4 cucchiai di fecola di patate

50 g di provola a fette

50 g di salame Napoli a fette

olio evo q.b

prezzemolo pepe e sale q.b

Procedimento

Iniziate prendendo una pentola capiente. Riempitela di acqua, salatela e bollite le patate immergendole fin da subito. Saranno pronte quando i rebbi di una forchetta entreranno in esse senza fatica. Pelatele e schiacciatele per creare l’impasto a cui aggiungerete poi tutti gli altri ingredienti tranne provola e salame, mescolando bene in modo che si distribuiscano per bene.

Formate le bombe di patate

Trasferite l’impasto su un piano infarinato, con la mani o con un mattarello, allargatelo e create con un coppa pasta o un bicchiere, dei dischi.

Mettete al centro dei dischi una fetta di provola e una di salame, richiudete con un altro cerchio di patate e sigillate perfettamente i bordi. Le bombe di patate sono pronte per la cottura in friggitrice ad aria.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200 gradi e cuocete le focacce di patate per 10 minuti per lato. Spruzzare olio spray per friggitrice ad aria senza esagerare. Non inserite carta forno ma date un ulteriore puff di olio sul cestello per evitare che le focacce di patate si attacchino.

Le tempistiche, a seconda della vostra friggitrice, potrebbero leggermente variare quindi fate attenzione durante il primo tentativo.

Consigli

Il bello di questa ricetta è che, come per un panino, potrete personalizzare il ripieno come meglio preferite. Di combinazioni con salumi e formaggi, ne potrete fare a centinaia. Per esempio provola e prosciutto cotto, piaceranno tantissimo ai vostri bimbi. Mentre per un piatto gourmet potete utilizzare della ricotta di bufala aromatizzata con della mentuccia fresca.

Per donare un sapore valdostano a queste focacce di patate filanti ad esempio, potete anche provare ad utilizzare speck e fontina, non ve ne pentirete.

Come conservare le bombe di patate

Le Bombe di patate sono una di quelle ricette veloci da realizzare e buonissime. Si conservano per massimo 1 giorno in frigo, ma potete anche congelarle e utilizzarle quando servono. Basterà inserire le bombe nel cestello della friggitrice ad aria e aumentare di poco il tempo di cottura. Consigliamo di realizzarne una doppia dose con diversi ripieni, così da averle sempre a portata di mano.

