Lasagne verdi in friggitrice ad aria

Le lasagne rappresentano uno dei piatti più amati della cucina italiana, ma prepararle può richiedere tempo e lavoro. Con l’aiuto della friggitrice ad aria, è possibile ottenere delle lasagne gustose in meno tempo e con meno sforzo. Ora non ti resta che seguire la mia ricetta buonissima.

La cucina è arte

Ingredienti

250g di lasagne fresche sottili oppure 8 sfoglie

500g di salsa di pomodoro

250g di spinaci freschi

250g di ricotta

60g di formaggio grattugiato (parmigiano o pecorino)

1 uovo

Sale e pepe q.b.

Olio d’oliva

1 spicchio d’aglio

Per la besciamella:

50g di burro

50g di farina

500ml di latte

Noce moscata q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziate lavando gli spinaci freschi e tritateli finemente, cuoceteli in padella in poca acqua con un filo di olio e 1 aglio a metà. Preparate nel frattempo la besciamella. In una pentola, sciogliete il burro a fuoco medio. Aggiungete la farina e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Versate gradualmente il latte caldo, continuando a mescolare, fino a quando la besciamella non si addensa. Aggiungete un pizzico di noce moscata, sale e pepe a piacere. Lasciate cuocere per alcuni minuti fino a quando la besciamella diventa cremosa. Rimuovete dal fuoco e tenete da parte.

In una ciotola, unite gli spinaci cotti e tritati, con la ricotta, l’uovo, metà del formaggio grattugiato, sale e pepe, mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Assemblare la lasagne verde

Aggiungete un pò di besciamella sul fondo della teglia da 20. Disponete uno strato di lasagne fresche sottili sul fondo, quindi distribuite uniformemente il ripieno di spinaci e ricotta. Versate sopra un po’ di salsa di pomodoro ( potete fare il sugo anche in friggitrice ad aria seguendo la ricetta di Lorita ) e un po’ di besciamella. Ripetete il processo fino ad esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di lasagne, salsa di pomodoro e besciamella. Spolverate la superficie con il restante formaggio grattugiato e un puff di olio.

Cottura

Cuocete le lasagne in friggitrice ad aria preriscaldata a 180°C per circa 20 minuti, o fino a quando la superficie diventa dorata e croccante. Lasciate raffreddare leggermente le lasagne prima di servirle. Tagliatele in 4 porzioni e gustatele calde.