Latte italiano: la lista dei marchi senza antibiotici e cortisone

E’ purtroppo noto che all’interno degli alimenti che consumiamo regolarmente sulle nostre tavole ci siano antibiotici, cortisoni, medicinali ecc.. Il problema non è però arginabile in nessuna maniera e se si vuole continuare a vivere è necessario nutrirsi con gli alimenti che occupano gli scaffali dei supermercati.

Grazie agli studi dei ricercatori è possibile venire a conoscenza di quali prodotti siano al 100% sani e puliti.

Si prenda ad esempio il latte. La rivista “Salvagente” ha realizzato un’indagine su 21 tipi di latte italiano fresco e a lunga conservazione acquistato nella GDO e nei discount. Tale indagine ha fatto più o meno emergere la stessa situazione, che é stata anche messa in evidenza da un altro studio dell’Università di Napoli Federico II. Cioè che alcune marche di latte contengono piccole tracce di dexamethasone, neloxicam e amoxicillina (cortisone ed antibiotici), mentre altri ne sono privi. Spesso le tracce sono riconducibili ai farmaci e antibiotici usati per curare le mucche in presenza di mastite.

Pericolo di antibiotico resistenza

C’è da sottolineare che le tracce di cortisone e antibiotico, tpresenti nel latte, sono sotto la soglia minima prevista dal regolamento europeo 37 del 2010. Il problema nasce dall’assunzione giornaliera, che se anche in minime quantità possono creare resistenza dell’antibiotico.

Fortunatamente, le valutazioni della ricerca non hanno incontrato solamente prodotti invasi da sostanze nocive e dannose ma anche quelli privi.

Le marche di latte che rispettano la salute delle persone e sono prive di tracce di cortisone e antibiotico: