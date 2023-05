Laura Chiatti bufera social per l’attrice: ecco cos’ha detto

Ospite di Domenica in insieme al marito Marco Bocci, Laura Chiatti è finita al centro delle polemiche in seguito ad alcune dichiarazioni. Attrice di successo, talento rivelato, Laura ha preso parte ad importanti pellicole ed è un’artista molto amata nello star system.

Molto attiva anche sui social non manca di rispondere agli haters quando eccedono in commenti poco appropriati come quando offendono la sua famiglia. A Mara Venier Laura ha rivelato di non amare gli uomini che aiutano in casa, non li trova abbastanza virili: “L’uomo che fa le pulizie in casa mi uccide l’eros”.

La frase detta davanti al marito, attore ambito e considerato tra i più belli del panorama tv italiano ha suscitato una serie di reazioni social. Per molti è stata considerata infelice e per questo l’attrice è stato sommersa di critiche. Appena finito il programma il suo account Instagram ha stato colto da una serie di commenti negativi. “Faccio tutto io svolgo quelle mansioni. Anche perché non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a passare l’aspirapolvere. Proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli.” Queste le parole della 40enne finite sotto accusa.

Nonostante Bocci abbia affermato di provarci, di volerla aiutare ha anche ribadito che lei insiste nel tenerlo fuori da certe mansioni casalinghe. “La donna può lavare i piatti e l’uomo no? Nel 2023 in Rai in diretta si dice questo”, ha commentato una fan che ha trovato fuori luogo l’esigenze di Laura Chiatti: decisamente antiquate, ma soprattutto inopportune da dire sulla rete di stato. Ma vergognati…”, ha scritto un altro.

Laura Chiatti, la replica furiosa agli haters

Laura Chiatti non ha esitato a rispondere per le rime a chi l’ha criticata per le sue parole. In un post di replica ha rivendicato il suo diritto di dire ciò che pensa anche se può non essere comune e non piacere a molti: “Di solito evito di dare troppa attenzione a contenuti di questo tipo, perché non amo alimentare ciò che viene costruito tanto per fare polemica, ma quando questo viene totalmente mal interpretato e strumentalizzato solo ed esclusivamente per screditare e disonorare la persona che sono…”

L’attrice ha poi concluso: “… mi sento di esporre il mio pensiero, seguendo il principio di libertà che ho sempre coerentemente dichiarato essere per me , un qualcosa per cui vale veramente la pena lottare. Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista… Sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza.”