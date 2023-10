Laura Chiatti favorevole al co-sleeping: “Ho un letto oversize”

Laura Chiatti ha rilasciato un’intervista interessante al magazine F che le ha anche dedicato la cover. La giovane attrice, madre di Pablo e Enea di 8 e 7 anni, ha parlato del suo ruolo di mamma e di moglie e ha rivelato alcuni dettagli sui suoi prossimi progetti professionali. Laura è molto attiva sui social, condivide spesso momenti del suo privato e sente d’essere una persona libera.

Dopo aver detto a Domenica in che non le piace l’uomo che fa le pulizie in casa è stata oggetto di polemiche. Criticata da più parti Laura è convinta che il suo pensiero è stato frainteso: è stata accusata d’essere maschilista, sessista e patriarcale, tutte definizioni che non le appartengono. La Chiatti ha poi rivelato come si pone con i figli maschi: “Cerco di insegnare attraverso l’esempio, ma credo che i giovanissimi non vedano le differenze che noi notiamo e contro le quali lottiamo. Di sicuro, insegno a mettere a posto i giocattoli, non dico che deve farlo la fidanzatina”.

Laura Chiatti è favorevole al co-sleeping. Lei ha dormito con i genitori fino a 14 anni e questo l’ha resa felice: “Io ho dormito con i miei fino ai 14 anni. Tornavo da una serata con le amiche e mi infilavo nel loro letto”. L’attrice dorme insieme ai due ragazzi e al marito in un letto oversize e non trova che ci sia niente di male.

Laura Chiatti: “Dormiamo tutti insieme“

La moglie di Marco Bocci ha confermato d’avere un letto molto grande. Enea e Pablo anche se hanno 8 e 7 anni dormono con lei e Bocci. L’attrice è consapevole che presto i ragazzi cresceranno e avere in futuro quest’intimità sarà difficile per questo se la gode finché i figli glielo permettono:

“Stiamo tutti in un letto oversize con un lettino attaccato vicino. Sono calci, botte, ma poi cresceranno e quest’intimità finirà, per cui intanto ce la godiamo”.