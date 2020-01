Laura Chiatti in (quasi) topless su Instagram

Laura Chiatti è sicuramente tra le giovani attrice più in ascesa del panorama cinematografico italiano e seppure negli ultimi anni si è dedicata molto ai due figli avuti dal marito Marco Bocci e ha tralasciato i set non ha di certo trascurato i social, soprattutto è molto attiva su Instagram dove ha da poco raggiunto un milione di followers.

Laura è consapevole dell’importanza che i social hanno anche per i vip, in generale i personaggi dello spettacolo tendono a rendere pubblica la loro vita privata e questo per condividere con i fans momenti unici ma anche per arrivare a toccare cifre di like non indifferenti.

L’attrice, spontanea e sincera come sempre, ha pubblicato uno scatto dove appare in (quasi) topless per festeggiare il suo primo milione di followers su Instagram, apparentemente sopresa dal fotografo ironizza sul fatto che è lontana dai numeri che fanno le vere influencer, ma che è sicuramente sulla buona strada per la conquista del web.

Laura Chiatti un milione di followers, i complimenti di Belen Rodriguez

Lo scatto di Laura Chiatti è decisamente lontano dalle sue normali pubblicazioni, ma l’attrice ha voluto giocare con i suoi tanti fans che hanno molto apprezzato, anche se non sono mancate le critiche. Tra i commenti più divertenti quello di Belen Rodriguez che le ha rivolto i suoi complimenti:”Ahahahahah ahaha che meraviglia!!!!! Ahahahahah stupenda!!!!!!!” La Chiatti ovviamente non ha mancato di rispondere alla showgirl argentina:“Amore l’obbiettivo Belen è ancora lontano.”