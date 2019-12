Chi è Belen Rodriguez: etá, carriera, vita privata, marito e curiosità

Nata Buenos Aires il 20 settembre del 1984 Belen Rodriguez oggi ha 35 anni. É uno dei personaggi dello spettacolo più noti al grande pubblico italiano. Popolare non solo per la sua attività professionale molto vivace in tv ma anche per la sua vita privata, è infatti considerata la regina del gossip per le sue importanti vicende sentimentali e per rendere pubblica sui suoi profili social la quotidianità della sua vita privata.

Molto giovane. quando era ancora in Argentina ha esordito come modella e indossatrice a causa del lavoro non ha completato i suoi studi si è diplomata al liceo artistico ma non ha portato a termine la carriera universitaria, era iscritta alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Buenos Aires. Nel 2004 ha deciso di venire in Italia e qui ha trovato la sua fortuna, tanto che qualche anno dopo l’hanno raggiunta sia la sorella Cecilia Rodriguez che il fratello Jeremias. Il suo vero nome è Maria Belen Rodriguez Cozzani ed è figlia di genitori di origini italiane, per la precisione provenienti da La Spezia.

Chi è Belen Rodriguez

Nome : Belen Rodriguez

: Belen Rodriguez Data di nascita : 20 Settembre 1984

: 20 Settembre 1984 Età : 35 anni

: 35 anni Peso : 54 kg

: 54 kg Misure : 83-65-89

: 83-65-89 Luogo di nascita: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Segno zodiacale : Vergine

: Vergine Titolo di studio : Diploma liceo artistico

: Diploma liceo artistico Professione : showgirl

: showgirl Altezza: 175 cm

175 cm Account social: instagram

instagram Figlio : Santiago

: Santiago Marito: Stefano di Martino

Carriera di Belen

In Italia dal 2004, Belen Rodriguez ha da subito conquistato il pubblico, dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, grazie anche alle tante opportunità che le sono state offerte. Decisamente molto bella a limite della perfezione la sua presenza scenica non è l’unica cosa che le permette di conquistare i vertici della popolarità.

Pubblicità, film e programmi televisivi e tante opportunità professionali anche nel mondo della moda la fanno diventare un sex symbol in breve tempo, non a caso ha posato anche in Italia per Playboy ed è apparsa in molti calendari di nudo. Nel 2011 Belén ha calcato le scene dell’Ariston conducendo il Festival di Sanremo dove in una delle sue uscite fece scandalo facendo vedere uno dei suoi tatuaggi, una farfallina, al limite dell’inguine.

La showgirl argentina ha lavorato con i più importanti conduttori televisivi da Paolo Bonolis a Gerry Scotti, ma anche al fianco di Michelle Hunziker e Maria de Filippi. Insieme a Simona Ventura nel 2017 ha condotto Selfie – Le cose cambiano, e dal 2018 è alla conduzione di Tu Si que Vales insieme all’ex rugbista Martìn Castrogiovanni e il campione di MMA Alessio Sakara.

Vita privata, fidanzati marito e figlio

La vita privata di Belen Rodriguez è nota a tutti. Quando arriva in Italia nel 2004 Belen si fidanza con il calciatore Marco Borriello con cui resta insieme fino al 2008, i due si lasciano in seguito alla partecipazione della showgirl all‘Isola dei Famosi.

Nel 2009 e fino al 2012 intraprende una storia tormentata ma molto passionale con Fabrizio Corona con cui, ancora oggi nonostante un passato non facile, ha un rapporto d’amicizia. Subito dopo Belen incontra Stefano de Martino che era fidanzato con Emma Marrone, la storia viene alla luce e i due il 9 Aprile 2013 hanno un figlio Santiago, si sposano a Settembre dello stesso anno. La storia sembra destinata a durare ma poi per cause non note i due decidono di separarsi nel 2015.

Lei intraprende una nuova relazione con Andrea Iannone pilota di moto Gp, ma dopo alcuni alti e bassi i due si lasciano nel 2018 ed è proprio in questo periodo che Belen e Stefano de Martino tornano insieme. Ora la coppia è felice e si gode il figlio Santiago e gli scatti sui social dimostrano che in casa De Martino- Rodriguez è tornata la serenità.

Belen Rodriguez Curiosità

Belen Rodriguez non è solo una showgirl, conduttrice e modella è impegnata su molti fronti e questo fa di lei un profilo molto interessante. E’ stata un imprenditrice, insieme alla sorella ha creato il marchio Perfect poi venduto, e ha aperto dei ristoranti a Milano con il giudice di Master Chef Italia Joe Bastianich.

non è solo una showgirl, conduttrice e modella è impegnata su molti fronti e questo fa di lei un profilo molto interessante. E’ stata un imprenditrice, insieme alla sorella ha creato il marchio Perfect poi venduto, e ha aperto dei ristoranti a Milano con il giudice di Master Chef Italia Joe Bastianich. Ha realizzato insieme alla sorella Cecilia una linea di costumi che si chiama “ Me fui “, in spagnolo vuol dire “me ne sono andata”.

“, in spagnolo vuol dire “me ne sono andata”. La showgirl non segue un regime alimentare specifico, ma si impegna molto in attività sportive come il crossfit.

Belen ha ben 5 tatuaggi oltre la nota farfallina ha tatuato su una spalla una dedica per Stefano, sulla caviglia ha rose e chiavi di violino intrecciati, sul polso ha una didascalia che ricorda la nonna e dietro al collo delle rose.

oltre la nota farfallina ha tatuato su una spalla una dedica per Stefano, sulla caviglia ha rose e chiavi di violino intrecciati, sul polso ha una didascalia che ricorda la nonna e dietro al collo delle rose. Ha dichiarato d’essere ricorsa alla chirurgia estetica: un ritocco al viso e anche il seno quando era molto giovane.

Ha lasciato Buenos Aires dopo che la famiglia fu rapinata, aveva solo 18 anni e l’esperienza la traumatizzò molto.

Una delle ultime curiosità in fatto di chirurgia estetica riguarda il suo fantastico lato B. Come ha commentato Alfonso Signorini ospite di Piero Chiambretti a Cr4-La Repubblica delle Donne, “A un certo punto sul lato b aveva talmente esagerato con delle iniezioni per tirare su che è aumentato troppo”, ha dichiarato il direttore del settimanale Chi, “Già è alto di suo, è finito per arrivare ad un’altezza spropositata. Cresceva e cresceva, ora si è stabilizzato“. Sará vero? Sta di fatto che Belen ha un fisico scultoreo che in tantissime invidiano.