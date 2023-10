Lavorare per Disneyland Paris: ecco l’occasione per fare tirocini o esperienza all’estero

Ecco un’opportunità straordinaria per trovare impiego all’estero, un’occasione unica che unisce settori quali il turismo, la logistica, la ristorazione e richiede una competenza essenziale nelle lingue straniere, fondamentale in molteplici ambiti. Disneyland Paris, il celebre parco tematico ispirato all’incanto del mondo Disney, sta cercando personale per diverse posizioni, inclusi ruoli amministrativi, anche direttamente dall’Italia. Scopriamo insieme le ultime aggiunte in dettaglio.

Offerte di lavoro per Disneyland Paris, Marne La Vallée

Disneyland Paris, una creazione di Euro Disney S.C.A. e The Walt Disney Company, sorge pittorescamente a Marne La Vallée, nelle immediate vicinanze di Parigi. Questo vasto complesso offre un’esperienza davvero unica, composto da un incantevole Villaggio e due entusiasmanti parchi a tema: il Disneyland Park e il Walt Disney Park. Si tratta effettivamente di una città del divertimento completa, con una ricca varietà di bar, ristoranti, negozi, cinema e persino campi da golf.

All’interno di questo affascinante mondo, stanno cercando professionisti altamente specializzati per ruoli chiave, tra cui Assistente Progetto di Manutenzione, Capo Elettrotecnico, Caposquadra Manutenzione Audio Video, Coordinatore Tecnico di Produzione e tanti altri, che contribuiranno alla magia di Disneyland Paris.

Inoltre, sono disponibili opportunità di stage in ambiti come l’assistenza al Caposquadra catering, cucina e servizio, offrendo agli aspiranti talenti l’occasione di fare il loro ingresso in questo affascinante mondo di divertimento e ospitalità. Disneyland Paris è molto più di un semplice parco a tema; è un luogo dove le carriere possono decollare e i sogni possono diventare realtà. Tutte queste occasioni le abbiamo trovato qui, https://emplois.disneycareers.com/. Ci sono però informazioni precise sulle selezioni che hanno date precise per lavorare all’estero.

Selezioni per Disneyland Paris

Disneyland Paris seleziona nuovi talenti attraverso entusiasmanti “Casting Tour”, alla ricerca di professionisti nel settore del turismo e della ristorazione. Il prossimo incontro è previsto a Marsiglia il 5 dicembre 2023. Per maggiori dettagli, consulta la pagina ufficiale dedicata all’evento, che fornisce tutte le informazioni necessarie.

Si stanno cercando candidati maggiorenni con competenza nella lingua francese e altre lingue, disponibili da febbraio a settembre 2024 per contratti a tempo determinato di 35 ore settimanali. Le posizioni aperte includono Commis Chef, Camerieri, Baristi, Addetti alla ristorazione, Receptionist / Hostess e Addetti alla biglietteria. Questa è un’opportunità straordinaria per far parte della magia di Disneyland Paris!