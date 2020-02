Le tegole solari di Tesla arrivano in Italia, costo e funzioni

Il tetto solare di Elon Musk sta per arrivare anche in Europa, e quindi in Italia. Il tetto solare di Solar City, è in grado di creare energia al pari dei pannelli fotovoltaici. Esternamente, appaiono come delle normali tegole per realizzare un tetto. In realtà, anche se sono semplici da applicare, questi pannelli sono dei veri e propri gioiellini tecnologici.

Cosa sono le tegole solari tesla o Solar Roof ?

La tecnologia è stata pensata e sviluppata inizialmente da Solar City, e poi è stata acquisita da Tesla, attualmente sono disponibili quattro modelli diversi ma entro 12 mesi contano di ampliare l’offerta.

Come funzionano queste tegole?

Esse sono realizzate in vetro temperato, e rivestite da un materiale in grado di catturare i raggi solari e trasformarli in energia.

Acquisendo Solar City, Elon Musk con la sua Tesla ha potenziato anche i servizi già offerti. Il Tetto solare trasforma la luce solare in elettricità, tramite una batteria Powerwall integrata, l’energia accumulata durante il giorno viene immagazzinata e resa disponibile in qualsiasi momento, per rendere la casa totalmente autonoma. La batteria è da muro ed è gestibile tramite app.

Quanto costano?

Il prezzo delle tegole, almeno negli Stati Uniti, è pari a circa 200 euro al metro quadro, ma il prezzo dovrebbe diminuire nell’immediato futuro. Elon Musk ha infatti intenzione di abbattere i costi fino a rendere il tetto solare più economico del tetto normale.

Presto le tegole solari arriveranno in Europa e quindi in Italia, secondo quanto preannunciato da Elon Musk. Entro 12 mesi, inoltre, potrebbero giungere anche altre soluzioni per l’energia rinnovabile. Infatti, lo scopo di Elon Musk è migliorare la vita delle persone.

Il tetto solare che non inquina

Le innovazioni di casa Tesla sono davvero rivoluzionarie, un tetto del genere potrebbe essere un vero e proprio “must have”. Oltre all’aspetto economico, legato fortemente a quello dei risparmi, occorre considerare anche un altro punto sicuramente incisivo: l’inquinamento. L’energia immagazzinata dalle tegole di casa Tesla è completamente pura e non genera nessun tipo di inquinamento. In un contesto dove l’intero ecosistema sembra essere distrutto dall’uomo, questa è sicuramente una ottima notizia da non sottovalutare.