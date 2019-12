Lego City: come costruire una città con i Lego

Costruire una città di Lego vuol dire fare affidamento sulla bellezza e sulla varietà dei kit Lego City. Un esempio è quello offerto da Lego City Polizia, con un set che comprende la macchina della polizia, la caserma e la prigione. Lego City Pompieri, invece, pone l’attenzione sui vigili del fuoco: in questo caso il numero di set è inferiore rispetto a quelli della polizia, ma la qualità è sempre elevata. Vale la pena di scoprire, tra i 5 set, quello più grande che comprende la caserma e quello più piccolo con il camion dei pompieri.

Dove comprare Lego City

L’ elenco dei Lego City a disposizione su Yeppon rende questo e-commerce un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del settore e per tutti i collezionisti. È sufficiente esplorare il catalogo dello shop online per lasciarsi affascinare dalle suggestioni offerte dagli omini e dai mattoncini del marchio danese. Per di più, Yeppon propone sempre prezzi vantaggiosi e promozioni convenienti, a cui è davvero difficile resistere.

Lego City Aerei

Così come è complicato resistere di fronte alla linea City Aerei di Lego, una linea che comprende numerosi modelli che traggono ispirazione dai velivoli più tradizionali, ma anche dai jet supersonici così come dagli aerei privati di dimensioni più piccole. Il set non è particolarmente nutrito, ma questo nulla toglie alla sua capacità di attirare l’attenzione. I fan più incalliti, per esempio, possono immergersi in pezzi che consentono di riprodurre in modo fedele i componenti più importanti di un aereo. Mentre nel caso dei camion dei pompieri e delle macchine della polizia le ruote sono girevoli e pensate per riprodurre il movimento delle ruote vere, lo stesso non avviene per i velivoli.

I treni di Lego

Tra i mezzi di trasporto disponibili nel magico mondo di Lego non possono mancare i treni, che si fanno apprezzare per la cura dei dettagli che caratterizza la loro fattura. La linea Lego City Treno presenta un numero di pezzi considerevole e perfino un motore: il prezzo supera i 100 euro ma si tratta di sicuro di una cifra ben spesa, un investimento che non è solo economico ma si può considerare quasi artistico. Il motore elettrico fa sì che il modello riesca a muoversi sulle rotaie garantendo una notevole dose di realismo.

Alla scoperta di Lego City

Lego City non è altro che una città ideale, in cui ciascun set tra quelli che abbiamo appena visto ha un ruolo di primo piano. I set hanno in comune le confezioni di colore azzurro. Di anno in anno i sottotemi vengono rinnovati – mentre i temi veri e propri restano sempre gli stessi e non cambiano -: così è possibile scoprire temi nuovi, ma anche ambientazioni inedite e i vari prodotti correlati. In genere le nuove abitazioni prevedono in totale cinque set, di cui uno grande, due medi e due piccoli, per soddisfare tutte le esigenze.

Una città in costante espansione

Visti i continui aggiornamenti, la città di Lego non può che continuare a diventare sempre più grande e interessante. I set Lego che hanno come protagonisti i treni, i pompieri e la polizia sono ricercati e amati: in effetti recandosi in un negozio tradizionale si può rimanere sorpresi osservando la quantità di confezioni azzurre in esposizione sugli scaffali. Anche gli adulti possono tornare bambini e lasciare briglia sciolta alla fantasia e alla creatività, divertendosi nel dare vita a una città in cui tutto è in perfetto ordine e ogni mattoncino ha un posto preciso a cui è destinato.