LG StandByME Go, un curioso televisore portatile a forma di valigia da viaggio. [Gallery e unboxing]

All’Ifa 2023 di Berlino, verrà mostrato un televisore senza fili molto particolare che farà la gola di chi ama i viaggi e le serie tv di Netflix o di altri servizi streaming, oppure dei canali televisivi. Il prodotto in questione, con foto virali nel web si chiama LG StandbyMe Go. Non è un qualcosa del tutto nuovo in casa LG, infatti la stessa società aveva creato qualche tempo fa, un monitor leggero chiamato semplicemente StandbyMe. La versione Go ha anche connessione Wireless, pensata per la connettività fuori casa.

Descrizione e foto del prodotto

Letteralmente un televisore trasportato in valigia e le foto non mentono sulla comodità di questo prodotto. Il design ricorda il giradischi portatile, infatti, alcune foto mostrano una copertura a schermo con sfondo verde, disco musicale e tasti di comando, play, stop, accelera, torna indietro.

Questo televisore o monitor portatile, utile anche al lavoro, se non si utilizza per vedere serie tv, Standbyme go si ispira alle radio portatili anni settanta e ottanta. Il monitor è un pannello LCD da 27 pollici, grande qualità grafica per un accessorio pensato anche per il campeggio, per il camper, in mare e montagna.

Prezzo e caratteristiche tecniche

StandbyMe Go verrà mostrato in Europa all’Ifa 2023, a Berlino (dall’1 al 5 settembre). Non si hanno notizie del suo arrivo in Italia, sembra un prodotto pensato soprattutto per il mercato asiatico che ama prodotti tecnologici accessoriati e, forse, per gli Stati Uniti.

Il costo non è proprio basso: 999.99 dollari, il televisore portatile ultratecnologico è ordinabile sul sito LG, le spedizioni però partirebbero da ottobre 2023, forse questo prodotto è pensato per i black friday invernali, a ridosso delle feste importanti.

Non gli manca nulla: Ai per il supporto audio, sistema operativo Android, collegamento a tutte le piattaforme più famose, Wifi5, Bluetooth 5.0, supporto Airplay, batteria con tre ore di autonomia, custodia resistente. In rete, si possono vedere i video di utenti che lo hanno acquistato in Asia. Qui abbiamo condiviso l’unboxing di questa versione color bianca.