Limonata fatta in casa, prova la ricetta originale americana

La limonata fatta in casa è una bevanda rinfrescante e dissetante, perfetta per affrontare le giornate calde dell’estate. La ricetta originale americana è semplice e prevede l’utilizzo di pochi ingredienti di base. Basterà seguire il procedimento facile e veloce per preparare la limonata più buona al mondo, inoltre abbiamo aggiunto alcuni consigli utili per ottenere il massimo dal tuo drink fatto in casa.

Ingredienti necessari per preparare la limonata originale americana

250 ml di succo di limone fresco

100 g di zucchero

100 g di cubetti di ghiaccio

1 litro di acqua fredda

Fette di limone per servire

Foglioline di menta per guarnire

Procedimento:

Segui questi passaggi per preparare la tua limonata fatta in casa:

Inizia spremendo i limoni per ottenere 250 ml di succo di limone fresco. Puoi utilizzare un estrattore di succo o spremere i limoni a mano con l’aiuto di uno spremiagrumi.

Prepara lo sciroppo facendo sciogliere lo zucchero in un pentolino con un po’ d’acqua. Mescola fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto.

In una caraffa capiente, versa il succo di limone fresco e lo sciroppo di zucchero fatto raffreddare. Aggiungi i cubetti di ghiaccio e mescola bene.

A questo punto inserisci l’acqua fredda alla caraffa e mescola nuovamente per assicurarti che tutti gli ingredienti si siano ben amalgamati. Metti la caraffa in frigorifero per almeno 30 minuti, in modo che la limonata si raffreddi ulteriormente e si mescolino i sapori.

Prima di servire, guarnisci ogni bicchiere con una fetta di limone fresco e qualche foglia di menta per un tocco di freschezza e presentazione.

Consigli

Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a ottenere una limonata deliziosa e rinfrescante:

Prova a variare la quantità di zucchero in base ai tuoi gusti personali. Se preferisci una limonata più dolce, puoi aumentare la quantità di zucchero. Al contrario, se preferisci la preferisci più aspra, riduci la quantità di zucchero.

Se desideri una limonata ancora più fresca, puoi aggiungere alcune fette di limone e cubetti di ghiaccio direttamente nei bicchieri prima di servire.

Sperimenta con l’aggiunta di altri ingredienti per personalizzarla. Puoi provare ad aggiungere una spruzzata di succo d’arancia per un tocco di dolcezza extra o qualche foglia di basilico per un aroma unico.

Se poi vuoi servire una limonata al top del gusto aggiungi un po di granita al limone, prova la ricetta siciliana morbida come quella del bar.