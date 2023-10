L’ingegneria al servizio della chirurgia cardiologica: inseriti due impianti in una sola operazione

Un intervento chirurgico straordinario è stato recentemente eseguito presso la Cardiochirurgia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il paziente, un uomo di 66 anni, è stato sottoposto a un doppio impianto di protesi, sia aortica che mitralica, sul suo cuore ancora in funzione.

Questa procedura altamente insolita e senza precedenti in Italia è stata resa possibile grazie a una collaborazione senza precedenti tra chirurghi e ingegneri. Il doppio impianto di protesi è una procedura estremamente complessa poiché le due protesi potrebbero interferire tra loro, mettendo a rischio la vita del paziente.

Fase preparatoria per il doppio impianto cardiologico

Prima di procedere all’intervento, è stata coinvolta una squadra di ingegneri meccanici e aerospaziali del Politecnico di Torino. Hanno utilizzato una simulazione in 3D per confermare la fattibilità dell’operazione, garantendo la massima sicurezza per il paziente.

Il paziente era affetto da una grave malattia che coinvolgeva sia la valvola aortica che quella mitralica. Le condizioni dei suoi polmoni rendevano pericoloso l’intervento tradizionale “a cuore aperto”. Il cardiochirurgo, il professor Stefano Salizzoni, ha lavorato instancabilmente per trovare una soluzione che permettesse l’impianto di entrambe le protesi a cuore battente.

Ricostruzione del cuore in 3D e successivo inserimento di due protesi: aortica e mitralica

Prima dell’intervento, il cuore del paziente è stato ricostruito in 3D grazie alla collaborazione tra gli ingegneri e il Gruppo CompMech dell’Università di Pavia, insieme al Laboratorio 3D4Med del Policlinico San Matteo di Pavia. Questa preparazione accurata ha contribuito al successo dell’operazione.

L’intervento di impianto contemporaneo di protesi aortica e mitralica è stato eseguito dal professor Stefano Salizzoni presso l’ospedale Molinette e ha avuto una durata di circa due ore. L’operazione è stata un successo completo, e il paziente è stato dimesso solo pochi giorni dopo, tornando alla sua vita quotidiana in buone condizioni di salute.

Che cosa sono le valvole cardiache, che differenza c’è tra valvola aortica e mitralica

Le valvole cardiache sono piccole strutture all’interno del cuore che svolgono un ruolo cruciale nel mantenere il flusso sanguigno unidirezionale. La valvola aortica si trova tra il ventricolo sinistro del cuore e l’aorta, l’arteria principale che pompa il sangue ricco di ossigeno verso il resto del corpo. La sua funzione è di permettere al sangue di fuoriuscire dal cuore e nell’aorta, evitando il reflusso. La valvola mitralica si trova tra il ventricolo sinistro e l’atrio sinistro e controlla il flusso tra queste due camere. Questa valvola evita che il sangue torni indietro nell’atrio dopo essere stato pompato nel ventricolo, garantendo così che il sangue fluisca correttamente attraverso il sistema circolatorio. Entrambe le valvole sono essenziali per il corretto funzionamento del cuore e del corpo nel suo complesso.