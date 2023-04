Liquore al cioccolato: come riciclare le uova di Pasqua

Il Liquore al cioccolato è una ricetta facile e veloce, per ottenere un liquore cremoso e goloso. Abbiamo realizzato il liquore al cioccolato con le uova di Pasqua, si prepara in pochi minuti e può essere degustato alcuni giorni dopo. Consigliamo di utilizzarlo freddo da frigorifero, potete anche aggiungere un cubetto di ghiaccio. Nei periodi invernali è gradevole anche utilizzarlo da caldo.

Consigli utili per un ottimo liquore al cioccolato

Utilissimo anche in pasticceria, per arricchire creme e dessert. Il liquore si conserva in frigorifero per circa sei mesi. Potete utilizzare anche altri tipi di cioccolato se non avete quello delle uova di Pasqua. Non dimenticate di utilizzare la panna fresca e di verificare dall’etichetta che non contenga carragenina.

Attenzione alla carragenina

- Advertisement -

La carragenina è una sostanza ottenuta da due tipologie di alghe rosse: la Chondrus crispus e la Gigartina mamitiosa. È un’addensante alimentare e la sua sigla da controllare è: E407. Se presente la carragenina nella panna, il liquore non verrà bene e tenderà a solidificarsi.

Ingredienti liquore al cioccolato con le uova di Pasqua

400 ml di alcool puro

2 litri di latte fresco intero

400 g di zucchero semolato

500 g di panna fresca liquida senza carragenina

500 g di cioccolato al latte

Procedimento

Il procedimento del liquore al cioccolato preparato con le uova di Pasqua è semplice, all’interno di una pentola antiaderente inserite il latte e il cioccolato a pezzettoni, lasciate sciogliere lentamente utilizzando un mestolo di legno. Una volta sciolto completamente, inserite lo zucchero, la panna e lasciate bollire per circa 20 minuti.

- Advertisement -

Spegnete il fuoco e trasferite il composto all’interno di un altro contenitore per farlo raffreddare.

Leggi anche —>> Come fare la Mud Cake ricetta originale Americana

Una volta che il composto di cioccolato sarà freddo, potrete aggiungere l’alcool e mescolare delicatamente. Utilizzate bottiglie in vetro sterilizzate dove versare il liquore al cioccolato, aiutatevi con un piccolo imbuto. Chiudete con il tappo e trasferite le bottiglie all’interno del frigo. Bevetelo dopo alcuni giorni.