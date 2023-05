Lorella Cuccarini, ecco come ha reagito al presunto coming out della figlia

Nei giorni scorsi la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara, ha risposto ad alcuni utenti d’essere pronta ad innamorarsi sia d’un uomo che d’una donna. Una dichiarazione che ha allertato l’opinione pubblica e ha suscitato una serie di commenti sui social. La giovane, che non ha fatto chiaramente coming out, ha fatto notare che quando si innamorerà terrà conto soprattutto della persona scelta a prescindere dal suo sesso.

Parole dirette che hanno chiamato in causa anche la coach d’Amici che si è mostrata pronta a rispondere. Lorella Cuccarini ha commentato le dichiarazioni della figlia sottolineando la sua chiara posizione. Intervistata dal magazine Gente Lorella ha riferito cosa pensa della polemica che ha travolto Chiara: “Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. E’ grande, è libera di esprimere ciò che sente”.

La professoressa d’Amici considera la figlia adulta e in grado d’esprimere le sue opinioni che non vanno certo filtrate da lei. Inoltre è convinta che tutto questo clamore sia inopportuno e non dovuto, è un semplice pensiero di una giovane donna matura, intelligente e coerente con la società contemporanea e anche il momento storico. Lorella ha poi precisato: “Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.

Lorella Cuccarini, star d’Amici insieme a Emanuel Lo

Lorella Cuccarini è coach di canto ad Amici. Un ruolo che le piace molto e che quest’anno le ha dato l’opportunità di tornare a ballare. Durante il serale del noto talent fa coppia con Emanuel Lo sia nelle gare che in pista.

I due si sono esibiti in numeri davvero sorprendenti e l’ex ballerina ha dimostrato d’essere in grande forma. Emanuel Lo è un partner perfetto e i due esprimono professionalità, talento e grande passione per la danza. Inoltre il pubblico apprezza e ogni settimana viene coinvolto nei loro numeri.