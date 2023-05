Lorella Cuccarini lascia Amici? Possibile ritorno in Rai

Il nuovo volto dirigenziale della Rai, per molti definito a stampo Meloni, potrebbe riportare a Viale Mazzini anche Lorella Cuccarini. In questi giorni si è parlato molto dei cambi di guardia d’alcuni programmi. E dopo l’addio di Fabio Fazio anche Lucia Annunziata ha dato le dimissioni rivelando di non trovarsi concorde con le direttive dei nuovi vertici.

Sempre secondo alcuni rumors attendibili anche Flavio Insinna, attualmente alla conduzione de L’Eredità potrebbe lasciare il format e cederlo a Pino Insegno, palese sostenitore del governo Meloni. Intanto dopo la sostituzione di Stefano Coletta con Marcello Ciannamea all’Intrattenimento alcuni programmi storici e vincenti della rete di stato sono stati confermati: Amadues condurrà Sanremo, mentre Fiorello è pronto per una seconda stagione di Viva Rai due. Confermati anche Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e The Voice Senior condotti da Milly Carlucci, Carlo Conti ed Antonella Clerici.

E’ probabile che Lorella Cuccarini torni in Rai che ha lasciato nel 2020 per accedere a Mediaset. La fine del burrascoso rapporto con Alberto Matano a La Vita in diretta e le polemiche annesse portò l’ex ballerina ad accettare la proposta d’Amici. Oggi Lorella è coach di canto, ma prima lo è stata di ballo e grazie a Maria de Filippi e al serale del talent è anche tornata a ballare con Emanuel Lo. I due hanno incantato il pubblico con le loro esibizioni.

Lorella Cuccarini ritorna in Rai?

In più occasioni Lorella Cuccarini ha rivelato d’essere grata a Maria de Filippi per l’occasione che le ha riservato. Amici è un format che le ha permesso di ballare, cantare e di stare con i ragazzi. Il suo possibile addio al programma è tuttavia molto probabile anche se per il momento non ci sono certezze in merito.

Sembra tuttavia che i nuovi vertici Rai desiderano riportare la ballerina in Rai, li dove la sua carriera è iniziata e dove potrebbe ancora dare molto. La prof d‘Amici per il momento tace, ma presto dovrà chiarire la sua posizione.