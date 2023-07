Lorella Cuccarini, tutta la verità sul no alla Rai

Lorella Cuccarini è stata tra i nomi che avrebbero dovuto lasciare Mediaset per tornare in Rai. L’ex ballerina, oggi coach d’Amici, ha lasciato la rete di stato dopo aver avuto dei contrasti con Alberto Matano con cui conduceva La vita in diretta. Le accuse di Lorella furono davvero pesanti. In seguito la conduttrice decise d’accettare la proposta di Maria de Filippi ed è proprio nella scuola più nota della tv che sembra aver ritrovato una suo equilibrio professionale.

In queste ore Lorella ha confermato d’essere stata contattata d’Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai che le avrebbe offerto il ruolo di Serena Bortone. Ma la conduttrice non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciare Mediaset: “Mi ha proposto la fascia delle ore 14 di Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano”. La coach ha poi aggiunto: “In questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato”.

Lorella Cuccarini ha poi tolto ogni dubbio sulla sua presenza ad Amici il prossimo anno. E’ già al lavoro per la scelta dei casting: “Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale”. La ballerina è grata a Maria de Filippi con cui ha un rapporto speciale e a Mediaset. Inoltre grazie ad Amici ha potuto conoscere un pubblico giovane, cosa che in Rai non l’è stato permesso.

Lorella Cuccarini, i prossimi progetti

La coach d’Amici ha rivelato che sta preparando una versione rinnovata de La Notte Vola insieme a Merk & Kremont e sarà tra gli ospiti di Amadeus nello show di Rai 1 Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000 all’Arena di Verona.

Lorella è molto contenta del momento professionale che sta vivendo. Ad Amici non solo è in contatto quotidiano con i giovani allievi, ma ha avuto anche l’opportunità d’essere tornata a ballare incantando il pubblico.