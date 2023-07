Luciana Littizzetto: “In Rai si lamentavano. Ora un approccio più sereno”

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno fatto la loro prima comparsa su Canale 9 dove approderà la nuova versione di Che tempo che fa. Dopo l’addio alla Rai Luciana ha accettato anche il ruolo di giudice a Tu si que vales, un compito che Maria le ha proposto qualche mese fa e che non contrasta con la sua presenza nel format di Fazio.

L’attrice è carica e anche serena. Prima in Rai era sottoposta qualche osservazione di trippo ora si sente più libera: “Aiuta l’atmosfera generale, un approccio più sereno. Non è che in passato abbia mai ricevuto censure vere e proprie, però qualcuno ogni tanto si lamentava. Adesso voglio stare tranquilla. E voglio divertirmi. Leggera e senza remore. Ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Stampa.

E inoltre molto felice di far parte del cast di Tu si que vales. Stanno registrando in questi giorni e lavorare con Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli è fantastico: “Maria De Filippi, con cui ho grande confidenza, me lo ha proposto mesi fa. Stiamo registrando in questi giorni, il mio impegno è completamente diverso da quello di Che tempo che fa. E poi lavoro con Gerry Scotti che è un’istituzione televisiva, con Rudy Zerbi che è fantastico e con Sabrina Ferilli che ho già incontrato su Prime per Dinner Club”.

Luciana Littizzetto: “Nessuna nostalgia per la Rai“

Luciana Littizzetto ha paragonato il suo lungo rapporto di lavoro con la Rai ad un matrimonio. Non ha nessuna nostalgia verso la rete di stato, ora di vuole godere ogni novità che le viene proposta e cercare di fare più cose possibili:

“Diciamo che dopo un matrimonio così lungo voglio provare la vita da single. Mica ci tengo a fidanzarmi subito con un altro, andiamo a vedere che cosa succede altrove”.