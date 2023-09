Flavio Insinna: “Nonostante tutto resto in Rai…”

In occasione della conferenza stampa di presentazione del film La stoccata vincente in onda Domenica 24 Settembre su Rai Uno, Flavio Insinna ha spiegato perchè rimasto in Rai. L’ex conduttore de L’Eredità è stato spodestato del programma che da Gennaio sarà condotto da Pino Insegno. Per settimane si è parlato d’un passaggio di Insinna a La7 alla conduzione di Lingo, orfano di Caterina Balivo.

L’attore ha ammesso d’aver avuto dei contatti con la dirigenza de La7, ma poi l’accordo non è andato a buon fine. Insinna ha infatti spiegato alla stampa come mai ha deciso di rimanere fedele alla rete di stato nonostante quello che gli ha riservato la nuova dirigenza. Per il conduttore è una questione d’affetti e lealtà, sentimenti che prova come professionista nei confronti della Rai.

“Con la Rai è una straordinaria storia d’amore, che faccio finire bene. Un pezzo del mio cuore sta in Don Matteo, Affari Tuoi l’ho presentato per mesi senza contratto. L’Eredità l’ho condotto per cinque anni, è stata una cavalcata fantastica. Continuo ad amare la Rai, la mia eredità continua: le persone hanno una memoria per cui io sarò sempre a tavola con loro a cena. Ringrazio La 7, che mi voleva per Lingo, ma fare lo stesso gioco non è nel mio Dna“.

Flavio Insinna: “Il futuro? Mi godo il momento“

Per ora Flavio Insinna non fa progetti per il suo futuro. Recentemente ha condotto le serate speciali di Techetè e spera che il film La Stoccata Vincente piaccia al pubblico. Il conduttore si gode questo momento e non nega che continua a fare provini: “Il mio futuro? Godiamoci il momento, vengo da delle serate bellissime con le Teche. Io continuo a fare i provini: il cinema ti sceglie.

Mi spiace leggere interviste di attori che dicono che il cinema non li ha capiti. Con tutto quello che ho avuto, non posso lamentarmi di non aver fatto ancora cinema“. Insinna è positivo, in fondo il futuro potrebbe avergli riservato un debutto sul grande schermo.