Arisa lascia Amici? La cantante torna in Rai: ecco in che ruolo

Sia Mediaset che la Rai le scorse settimane hanno reso noti i palinsesti della nuova stagione tv. Entrambe le reti hanno apportato cambiamenti importanti a vari format e hanno accolto nelle loro scuderie anche nuovi volti. Tuttavia i giochi non sono del tutto conclusi e molti vip sono prossimi ad essere reclutati. I vertici Rai hanno puntato niente meno che Arisa.

La cantante sarebbe entrata nelle grazie di Giorgia Meloni dopo aver fatto alcune dichiarazioni positive sul suo operato. Ufficialmente Rosalba è tra i coach d’Amici, ma questo non esclude che la cantante possa lasciare, per la seconda volta, il talent di Maria de Filippi per approdare in Rai. Arisa lasciò Amici per partecipare a Ballando con le stelle, la stagione seguente Maria de Filippi l’accolse di nuovo a braccia aperte.

Secondo Dagospia, Arisa avrebbe ceduto alla corte della Rai. Alla cantante sarebbe stato offerto il ruolo di coach in The Voice Kids, ruolo oggi occupato da I Ricchi e Poveri. Per ora non ci sono notizie fondate, ne dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata ma a quanto pare Rosalba Pippa sarebbe prossima a fare le valige e sbarcare alla rete di stato.

Amici 2023, chi saranno i nuovi professori

La prossima edizione d’Amici potrebbe essere priva d’alcuni professori storici. E’ stata confermata la presenza di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e anche quella di Lorella Cuccarini, che ha detto no alle offerte della Rai. In dubbio il ritorno nella scuola di Todaro e d’Emanuel Lo e ovviamente quello d’Arisa.

Chi sostituirà gli eventuali professori assenti? Maria de Filippi e la sua redazione sono già al lavoro. La conduttrice ha puntato due ex allievi della scuola, ma ad oggi non si conoscono i nomi.