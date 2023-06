Lumache giganti costringono cittadini in quarantena. Provocano meningite

Una specie invasiva di lumache terrestri giganti sta causando il panico nella contea della Florida, tanto che una zona è stata messa in quarantena. Il Dipartimento di Agricoltura e servizio al consumatore della Florida ha confermato la presenza di lumache giganti di terra africane nell’area di New Port Richey nella contea di Pasco.

Queste lumache, grandi come il pugno di una mano, sono grandi divoratrici di piante e colture e possono anche mangiare la calce degli edifici. Inoltre, possono depositare fino a 1200 uova l’anno, il che le rende una minaccia per l’agricoltura e l’habitat naturale. La zona in quarantena è trattata con un pesticida contro i molluschi a base di metaldeide.

- Advertisement -

Rischio per la salute umana

Ma non è solo questo il problema: le lumache giganti possono rappresentare un rischio per la salute umana, in quanto portatrici di un parassita noto come verme polmonare del topo, che può provocare meningite. Inoltre, a contatto con l’epidermide, possono causare altre infezioni.

La lotta contro le lumache è in corso, ma gli esperti stanno cercando soluzioni per fermare la loro diffusione incontrollata. Nel frattempo, la popolazione locale è stata invitata a segnalare la presenza di lumache giganti e a non toccarle, poiché possono rappresentare un pericolo per la salute umana.