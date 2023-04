Macchina per il caffè Cecotec Power Matic-ccino Cremma: non solo caffè

Gli appassionati di caffè possono oggi scegliere tra numerosi modelli di macchine per il caffè da utilizzare a casa propria.

A seconda dei gusti, del tempo che si desidera dedicare alla preparazione, del tipo di caffè che si preferisce utilizzare, si può scegliere tra la classica moka, disponibile anche in versione elettrica, la macchina a cialde, quella a capsule, la macchina americana e la classica macchina per il caffè espresso, da utilizzare, a seconda del modello, con miscele già macinate o con i chicchi di caffè.

Oltre alle funzioni di base, gli apparecchi più completi consentono anche di preparare in modo automatico caffè macchiato e cappuccino.

La Power Matic-ccino Cremma di casa Cecotec è una macchina automatica per il caffè in grani davvero completa, in quanto permette di realizzare non solo un ottimo caffè, ma anche un cappuccino insuperabile, dell’ottimo latte macchiato, la schiuma di latte e, all’occorrenza, permette di avere subito a disposizione l’acqua calda per la preparazione di tisane.

Di seguito vi spiegheremo caratteristiche e funzionalità di questa piccola, ma eccellente macchina per il caffè, e vi spiegheremo perché ci piace.

Power Matic-ccino Cremma: le caratteristiche

La Power Matic-cinno Cremma è una macchina per il caffè totalmente automatica e dalle dimensioni piuttosto contenute, perfetta anche per le cucine più piccole. Il suo design lineare e squadrato le conferisce un aspetto moderno e per nulla invadente, mentre il colore, nero con alcuni elementi tinta acciaio, le conferisce un’indiscussa eleganza.

Dotata di un macinacaffè automatico integrato, il quale consente di ottenere diversi tipi di macinatura, deve essere utilizzata esclusivamente con caffè in grani; questo va inserito nell’apposito vano ermetico, situato nella parte superiore, la cui capienza è pari a 250g.

A livello tecnico presenta una potenza massima di 1470W e una pompa di pressione da 19 bar; queste due caratteristiche consentono di ottenere caffè cremoso e di ottima qualità, e di metterne in risalto l’aroma.

La parte posteriore della macchina ospita il serbatoio dell’acqua da 1,2 litri, totalmente removibile, mentre anteriormente si trovano il vano nel quale confluiscono gli scarti del caffè, il beccuccio erogatore, regolabile in altezza e il vassoio raccogligoccia.

I tasti touch per la selezione della bevanda sono situati nella parte superiore e diventano visibili quando la macchina è in funzione.

Il sistema thermoblock ottimizza il riscaldamento dell’acqua, velocizzandolo e permettendo di risparmiare energia. Il risparmio energetico è inoltre favorito dai sistemi di stand-by e spegnimento automatico.

Insieme al corpo macchina, viene fornito anche il serbatoio per il latte, il quale consente di ottenere rapidamente cappuccini e latte con schiuma.

La pulizia dell’apparecchio è resa più semplice dalla presenza del sistema AlwaysClean, il quale garantisce una perfetta pulizia automatica delle parti interne.

Non solo caffè

Questa insuperabile macchina per il caffè di casa Cecotec permette di ottenere non solo un cremosissimo caffè espresso, ma anche:

caffè americano

cappuccino

caffè macchiato

latte con schiuma

acqua calda per la preparazione delle tisane.

La preparazione è davvero semplice e richiede pochissimi secondi. Per prima cosa è necessario mettere l’acqua e i chicchi di caffè negli appositi serbatoi, senza superare i livelli massimi. Se si vuole preparare un cappuccino o del latte caldo, bisogna riempire anche il serbatoio del latte e collegarlo alla parte anteriore della macchina.

Fatto questo, non si deve fare altro che collegare il cavo elettrico alla presa della corrente, accendere la macchina e posizionare la tazzina sul vassoio salvagoccia, regolando l’altezza del beccuccio.

Quando la spia luminosa dell’acqua calda smette di lampeggiare, è possibile premere uno dei pulsanti touch per procedere con la preparazione della bevanda scelta.

Power Matic-ccino Cremma: perché ci piace

La Power Matic-ccino Cremma della Cecotec è una macchina per il caffè espresso davvero sorprendente. Piccola ed elegante, è facilissima da utilizzare e consente di preparare la bevanda desiderata in pochissimi secondi.

L’utilizzo di chicchi di caffè al posto del caffè macinato permette di ottenere un caffè dall’aroma intenso, ulteriormente esaltato dalla chiusura ermetica del serbatoio.

La capienza del serbatoio dell’acqua consente di preparare più tazzine di caffè senza doversi preoccupare ogni volta di riempirlo, mentre la possibilità di scollegare il serbatoio del latte permette non solo di pulirlo in profondità dopo ogni utilizzo, ma anche di risparmiare spazio.

L’elevata potenza della pompa di erogazione garantisce la fuoriuscita di un caffè sorprendentemente corposo e cremoso, che nulla ha da invidiare a quello del bar.

Potete acquistarla sul sito ufficiale Cecotec https://storececotec.it/it/macchina-del-caffe-megautomatica/power-matic-ccino-cremma