Madonna in terapia intensiva: le aspettative dei famigliari

Disavventura per Madonna che nei giorni scorsi ha contratto una grave infezione batterica. La cantante è finita in terapia intensiva e a quanto pare è stata anche intubata. I famigliari si sono mostrati molto preoccupati e hanno temuto per le sue condizioni. Oggi a quanto pare l’artista sta meglio, ma la situazione non è stata ancora del tutto superata.

Il Daily Mail ha accolto il racconto di una delle persone vicine a Madonna che hanno vissuto la patologia della cantante da vicino. A quanto pare i famigliari temevano il peggio e si sono convinti che l’artista non avrebbe superato la malattia: “Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. Ecco perché è stato tenuto tutto segreto da sabato. Tutti pensavano che avremmo potuto perderla, questa è stata la realtà della situazione”

I 4 figli dell’artista, oggi ragazzi adulti, sono conviti che Madonna conduca oggi un ritmo di vita non più adeguato alla sua età. Dovrebbe cambiare atteggiamento e prendersi maggiormente cura di se stessa considerando che non è più una ragazzina: “Non ha vissuto una vita sufficientemente sana per la sua età, e negli ultimi due mesi ha esagerato. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è. Crede anche di essere invincibile.”

“Madonna guarirà completamente” ha dichiarato il manager dell’artista

Le ultime dichiarazioni condivise alla stampa sono state rese da Guy Oseary, manager dell’artista che ha rivelato che Madonna oggi sta meglio: “Guarirà completamente” ha rassicurato.

Madonna tornerà presto a casa e anche se questa volta la situazione non è stata facile da gestire è certo che non cambierà il suo ritmo di vita. L’artista sicuramente continuerà con i suoi eccessi e scelte non sempre ponderate per la sua età.