Magic Compose: Google rilascia la beta

Google rilascia la versione beta di Magic Compose, la nuova funzione di Messaggi che utilizza l’intelligenza artificiale per la stesura di un messaggio di testo.

Magic Compose: come funziona la beta?

Magic Compose è una delle tante funzioni dell’intelligenza artificiale che Google ha presentato al suo evento I/O, all’inizio di questo mese. Gli utenti possono utilizzare questa funzione per rispondere ai messaggi di testo attraverso risposte suggerite e stilizzate con il contesto dei nostri messaggi abituali. La nuova funzione viene distribuita agli utenti del programma beta di Google Messaggi.

La beta di Magic Compose, disponibile per gli utenti che la stanno provando in queste ore, sembra presentare una grande limitazione: può inviare fino a “20 messaggi precedenti” ai server di Google per generare suggerimenti, anche se si sta utilizzando RCS con crittografia end-to-end (E2EE).

L’AI di Google: cosa può fare

L’AI non può inviare messaggi con allegati, vocali e immagini, ma potrebbe inviare “didascalie delle immagini e trascrizioni vocali”. Le risposte suggerite non sono conservate una volta fornite all’utente. La funziona si presenta graficamente come una bolla di chat accanto al compositore di messaggi dell’app di Google. La funzione è disponibile per i messaggi RCS. Non si sa se in futuro supporterà SMS ed MMS.