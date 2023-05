Mangia con le mani e goditi la croccantezza assoluta dei bocconcini di pollo gratinati in friggitrice ad aria

I bocconcini di pollo gratinati in friggitrice ad aria sono un piatto delizioso e irresistibile, perfetto per una cena gustosa e veloce. Ma non solo, questi pezzetti di petto di pollo fatti in questo modo, risulteranno morbidi e succulenti, ideali quindi anche per una dieta sana.

Con l’utilizzo della friggitrice ad aria infatti, potrete ottenere una consistenza croccante senza dover immergere i bocconcini nell’olio e la leggerezza di un secondo di carne che non vi aspettereste mai. Ideale anche per i bambini che sono restii a mangiare carne.

Ingredienti bocconcini di pollo gratinati in friggitrice ad aria

500 g di petto di pollo tagliato a pezzetti

Olio extravergine di oliva

Prezzemolo fresco tritato

Sale q.b.

Formaggio grattugiato

50 g pangrattato

Procedimento

Iniziate amalgamando i pezzetti di pollo con il prezzemolo fresco tritato, un pizzico di sale e una generosa quantità di formaggio grattugiato. Assicuratevi che ogni pezzo di pollo sia ben rivestito con gli ingredienti e date un puff di olio.

Prendente una ciotola e versate il pangrattato. Prendente quindi un pezzetto di pollo alla volta e passalo nel pangrattato, premendo leggermente per far aderire bene la copertura. Assicurati che ogni bocconcino sia completamente ricoperto.

Potete anche farlo più velocemente buttandoci tutto il pollo dentro e mescolando ma così rischiereste di avere una panatura meno omogenea. Nebulizzate un po’ d’olio sui bocconcini e preparatevi a cuocerli.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180°C. Disponete i bocconcini nella friggitrice, facendo attenzione a non sovrapporli.

I bocconcini di pollo gratinati andranno cotti per circa 12-13 minuti, scuotendo, se la friggitrice ha il cestello, un paio di volte durante la cottura, per garantire una doratura uniforme. Non inserite carta forno. Controllate comunque che i bocconcini siano ben cotti e dorati. Le tempistiche difatti potrebbero leggermente variare in base alla marca e al numero di resistenze del vostro elettrodomestico.

Consigli

Per una panatura più cool potete aggiungere paprika dolce o del pepe al pangrattato.

Se non vi interessa il lato fit potete servire i bocconcini con la salsa che più vi piace: maionese, barbecue o salsa tartara.

Ringraziamo per questa ricetta Pina Pagano per averci dato un’opzione estremamente valida per una ricetta sana.

Come fare la salsa tartara

Ingredienti:

1 tazza di maionese

2 cucchiai di cetrioli sottaceto tritati

1 cucchiaio di capperi tritati

1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato

Succo di mezzo limone

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

In una ciotola, mescolate la maionese con i cetrioli tritati, i capperi e il prezzemolo. Aggiungete il succo di limone e continuate a mescolare bene il tutto. Assaggiate la salsa e aggiustate di sale e pepe secondo i vostri gusti.

Mettete la salsa tartara in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servirla. Una volta raffreddata, potete accompagnarla conni bocconcini di pollo, patatine o qualsiasi altro piatto che preferite.

