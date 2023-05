Tramezzini di carne in friggitrice ad aria, foto tutorial passo passo

La ricetta dei tramezzini di carne in friggitrice ad aria è molto semplice quanto golosa. Farli con questo elettrodomestico poi permetterà di risparmiare moltissimo olio con il vantaggio di non dover sentirsi poi in colpa per la propria linea.

La ricetta che vi forniamo è quella base ma ovviamente poi potrete customizzarli come meglio credete a seconda dei vostri gusti.

Ingredienti tramezzini di carne in friggitrice ad aria

400 g di carne macinata

1 fetta di pancarré bagnata nel latte e poi strizzata

30 g di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

1 cucchiaino di paprica dolce

Sale e pepe q.b.

Spinaci lessi q.b

2 fette di emmental o scamorza

2 fette di Prosciutto cotto a fettine sottili

Pangrattato q.b.

Olio extra vergine di oliva

Procedimento

In una ciotola, mescolate la carne macinata, la fetta di pancarré bagnata e strizzata, il parmigiano grattugiato, il prezzemolo tritato, la paprica dolce, il sale e il pepe, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Su un foglio di carta forno, versate il composto e schiacciatelo con le mani, formando un cerchio dello spessore di un centimetro. Farcite la metà del cerchio con gli spinaci lessi, le fettine di emmental o scamorza e il prosciutto cotto a fettine sottili. Ora non resta che piegare metà dell’impasto come foto sotto e passare il mattarello sopra per far si che si crei un unico impasto col ripieno interno. Non esagerate non dovrà venire troppi sottile.

Tagliate il cerchio in quattro spicchi e passateli nel pangrattato, premendo leggermente con le mani per farlo aderire. Disponete gli spicchi sulla griglia della friggitrice ad aria con carta forno e spennellateli con un filo d’olio extra vergine di oliva oppure con dell’olio spray per friggitrice ad aria.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria a 180°C e cuocete i tramezzini di carne per 13 minuti, finché saranno dorati e croccanti.

Consigli

Potete sostituire gli spinaci con altre verdure a piacere, come zucchine o melanzane grigliate.

Se preferite una panatura ancora più croccante, potete passare gli spicchi in delle uova sbattute prima e poi nel pangrattato.

I tramezzini di carne si conservano bene in freezer per qualche settimana. Potete cuocerli direttamente dalla surgelazione, aumentando di qualche minuto il tempo di cottura.

Prova questa versione dei Tramezzini di carne con tonno e cipolla

Prepara i tuoi tramezzini di carne come descritto in precedenza, ma stavolta condisci la carne con aglio in polvere e pepe nero macinato. Poi farcisci l’interno con tonno, cipolla di tropea e della provola affumicata. Una volta cotti in friggitrice ad aria accompagnali con della maionese all’erta cipollina.

Ringraziamo Barbara Sodano per questa ricetta per friggitrice ad aria che l’ha testata a casa propria permettendoci di condividere una preparazione testata al 100%.

