Mangiare insalata prima dei pasti aiuta a dimagrire? Ti sveliamo la risposta

L’insalata è tra gli alimenti maggiormente consumati quando si decide di ridurre il consumo di calorie. E’ un piatto versatile e se realizzato nel mondo giusto, non solo ha tutti i principi nutritivi necessari ma è anche saziante. In Italia, tradizionalmente, l’abitudine di mangiare l’insalata prima dei pasti non è comune. La cucina italiana è rinomata per la sua varietà di piatti a base di pasta, carne, pesce e formaggi, che spesso costituiscono il cuore di un pasto italiano.

Nonostante l’abitudine di mangiare l’insalata prima dei pasti non sia ancora diffusa in Italia, vale la pena considerare questa pratica salutare?

Ti sveliamo la risposta e i motivi perché vale la pena mangiare un bel piatto d’insalata prima dei pasti.

In primo luogo consumare verdura ad inizio pasto induce un maggiore senso sazietà di conseguenza le pietanze verranno consumate in modo ridotto. Inoltre fa abbassare l’indice glicemico e facilita l’assorbimento dei macronutrienti aiutando a digerire. Tra verdure cotte o crude sarebbe meglio optare per quelle che non hanno subito trasformazioni e questo perchè da crudo gli alimenti non perdono le loro sostanze nutritive.

Un’insalata composta da carote, cetriolo, finocchi, ma anche pomodoro, peperoni, per non parlare del cavolo o delle zucchine tagliate a julienne è una pietanza perfetta da mangiare prima del pasto, una sana abitudine che a lungo andare aiuta anche a perdere peso. Perchè non provare? Non va inoltre dimenticato che il potere saziante dell’insalata è determinante per facilitare l’osservanza di una dieta ipocalorica.

Insalata prima dei pasti? Effetti sul metabolismo e sull’intestino

Immagine di rawpixel.com su Freepik

Anche se mangiare verdure, e in particolare insalata prima dei pasti non è una comune abitudine è consigliabile assimilarla. Questo perchè come abbiamo detto aiuta a ridurre l’apporto calorico a pasto, mangiando decisamente di meno e inoltre ha un effetto sul metabolismo decisamente positvo.

Infine è importante sottolineare che l’insalata ad inizio pasto ha effetti positivi anche sull’intestino. Induce ad una regolarità non indifferente. Le verdure, e in particolare tutti i tipi d’insalate andrebbero consumate regolarmente e non solo quando si cerca di perdere peso. I loro benefici sono molteplici per chiunque, anche per chi è in perfetta forma.