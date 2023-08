Mara Venier lontana da Venezia: “Non ci sono andata per 7 anni”

Mara Venier è prossima a tornare alla guida di Domenica in, format che l’ha eletta signora della domenica e che d’anni conquista gli ascolti del dì di festa. Nonostante la sua intenzione di lavorare meno, non riesce a lasciare il suo programma. Intervistata da Sette, Mara si è raccontata come persona rivelando alcuni aspetti inediti del suo vissuto.

La conduttrice, d’origine veneta ma d’adozione romana, ha rivelato che in seguito alla morte della madre avvenuta nel 2015 non è riuscita più tornare a Venezia. La faceva stare male anche vedere delle foto: “Per sette anni ho rimosso Venezia dalla mia vita, sono stata lontana da lei. Probabilmente in modo vigliacco, non ho voluto dare spazio ai ricordi. Troppo dolore. Neanche le foto della città riuscivo a vedere”. Ha poi spiegato com’è riuscita a superare l’empasse:

- Advertisement -

“Poi, pian piano, grazie all’amicizia del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, mi sono riavvicinata alla città del mio cuore. Lui nel 2019 mi ha mandato il Leone di Venezia, un riconoscimento dato dall’intera città, a Domenica In, perché sapeva che ancora non avrei avuto la forza di ritirarlo di persona“. Oggi Mara ripete con fermezza che per lei Venezia è casa e non potrebbe essere diversamente.

Mara Venier: “Ora torno a Venezia con leggerezza“

La conduttrice lo scorso anno ha ritirato il Premio San Marco per Domenica in. E’ tornata nella sua città con piacere. Ogni tanto trascorre qualche giorno a Venezia, è come una terapia per lei:

- Advertisement -

“Ora torno a Venezia con leggerezza, anche se sto poco, due o tre giorni, è una terapia per me. Vado sempre nello stesso albergo, sul Canal Grande, ho la mia stanza con terrazza. Mi sveglio come sempre alle 5 e guardo la Chiesa della Salute e riassaporo i rumori delle barche che scaricano, ritrovo un po’ la pace.“