Mara Venier rivela: “Non mi ritenevano adatto per Nicola”

Intervistata da Il Messaggero Mara Venier ha parlato della sua vita privata. Per la prima volta ha reso noto quanto è immenso l’amore che prova per il marito Nicola Carraro, un amore che dura da ben 20 anni e che non ha mai affrontato crisi impegnative. La conduttrice ha affermato d’aver conosciuto Nicola ad una cena nel 2000, e ha subito pensato d’essere una persona molto diversa da lui.

Poi dopo i primi incontri e le uscite è scattato il feeling, ma Mara ha messo subito in chiaro che nonostante il successo in tv lei restava una persona semplice e umile e forse non andata al rango della sua famiglia, decisamente prestigiosa: “Ricordati che io resto una pescivendola. Lui viene da una famiglia pazzesca e io sono sempre stata anarchica, libera, indipendente, famiglia semplice. Volevo essere chiara”.

E’ evidente che Carraro ha ignorato le sue parole. Era innamorato e voleva stare con lei. La Venier non ha negato che in alcune circostanze non si è sentita ben accolta: “Non è stato tutto facile: alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza”. Alla fine ha scelto d’affrontare la mamma di Nicola e rivelarle cosa provava per lui.

Mara Venier: “Non c’è stata un vera crisi“

Mara Venier ha anche spiegato che in 20 anni di relazione con Nicola non c’è stata mai una vera crisi. Solo un’estate si sono scontrati in modo vivace e lei aveva deciso di lasciare il marito, ma poi è tornata da lui. La conduttrice ammette d’essere molto legata a Nicola, ma non può non riconoscere che sono due persone che si somigliano poco a cui piace fare cose diverse:

“La verità è che quando io mi diverto molto, lui non si diverte. A me piace andare alle feste con tanto casino, divertirmi anche con gente improbabile, fare tardi. Lui non ama queste cose e diventa molto snob.“