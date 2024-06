Marie Curie di Alice Milani

IL RITRATTO DI UNA DONNA STRAORDINARIA, FRA LE SCIENZIATE PIÙ IMPORTANTI DI SEMPRE. PRIMA DONNA VINCITRICE DEL PREMIO NOBEL IN FISICA E CHIMICA.

Quando arrivò a Parigi e si iscrisse alla Sorbona, Maria Skłodowska aveva già 24 anni. In Polonia aveva dovuto lavorare come governante per mettere da parte i soldi necessari a intraprendere gli studi in scienze fisiche.

Il nome con cui divenne famosa è quello del marito Pierre Curie, che la aiutò nelle ricerche su una sostanza sconosciuta che aveva proprietà assai curiose: emetteva energia, luce e calore. Era l’alba della fisica nucleare, ma anche l’inizio dell’era delle donne nel mondo della scienza.

Dopo la morte improvvisa di Pierre, Marie portò avanti la sua carriera, fin troppo brillante e indipendente, scontrandosi con la mentalità conservatrice dell’Europa del primo Novecento.

Descrizione

Titolo: Marie Curie

Testi e disegni: Alice Milani

Caratteristiche: 17 x 24 cm., 216 pp. col., brossura con alette

ISBN: 978883314336