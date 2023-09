Questa ricetta, vi avvertiamo subito, è un ottimo modo per guadagnarsi un posto in prima fila nel girone dantesco dei golosi. Ora che lo sapete quindi possiamo rivelarvi come fare dei golosissimi maritozzi con crema ricotta e panna in friggitrice ad aria. Vi assicuriamo che verranno buoni come quelli fatti nel forno tradizionale e anzi, avrete ancor più controllo in fase di cottura.

I maritozzi sono un dolce tipico della tradizione romana, originari dell’Italia centrale. Questi soffici panini dolci erano inizialmente preparati durante le feste religiose. Oggi, sono popolari in tutto il paese, spesso farciti con panna o crema di ricotta e gocce di cioccolato.

Ingredienti maritozzi con crema di ricotta e panna in friggitrice ad aria

500 g di farina Manitoba

250 ml di latte

2 uova

1 tuorlo per spennellare

120 gr di zucchero

80 g di burro

1 cucchiaio di miele

8 g di lievito di birra fresco

2 cucchiaini di liquore strega

Buccia di limone e arancia grattugiata

Per la farcitura

200 g di ricotta

100 g panna montata

1 fialetta vaniglia

Procedimento

Il mix di arance e limone da inserire all’impasto va fatto in questo modo: grattugiate la buccia bio di un limone e un’arancia, trasferitela in una ciotolina e aggiungete il liquore strega e il cucchiaio di miele. Coprite e fate macerare per almeno 1 ora.

Ora passiamo all’impasto: Sciogliete il lievito nel latte tiepido e aggiungete 1 cucchiaio di zucchero preso dal totale.

In una ciotola grande, mescolate la farina, il latte dove avete sciolto il lievito, le uova, lo zucchero, il burro ammorbidito e la buccia di limone e arancia grattugiata e macerata. Impastate fino a ottenere un composto omogeneo.

Coprite la ciotola con un canovaccio e lasciate lievitare l’impasto per 6 ore, fino a quando sarà raddoppiato il volume. Dividete l’impasto in piccole palline da circa 70 g ciascuna e disponetele su una teglia foderata con carta da forno. Lasciate lievitare le palline per un’ulteriore ora.

Spennellate quindi ciascun panino con il tuorlo mescolato e spolverate un pò di zucchero.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria preriscaldate a 200 per 2 minuti, inserite i maritozzi direttamente sul cestello dove avete aggiunto un puff di olio, cuocete a 160°C per circa 15 minuti o finché risulteranno dorati e gonfi. Lasciare raffreddare completamente i maritozzi e nel frattempo preparate il ripieno mescolando la ricotta con la panna montata e la fialetta di vaniglia.

Infine, tagliate i maritozzi a metà e farciteli ciascuno con la crema di ricotta e cioccolato.

Consigli

Se volete tagliare un pò i tempi potete riempire i vostri maritozzi con della panna spray e gocce di cioccolato.

Un’altra deliziosa crema per farcire i maritozzi è quella al cioccolato e nocciole, realizzata con cioccolato fondente fuso e crema di nocciole. La sua consistenza cremosa e il sapore avvolgente rendono i maritozzi irresistibili per i golosi di cioccolato.