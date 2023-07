Golose e croccanti le pizzette di pasta sfoglia in friggitrice ad aria: le prepari in soli 8 minuti

Se siete alla ricerca di una deliziosa e veloce soluzione per stuzzicare i vostri ospiti o semplicemente desiderate concedervi una golosa merenda, le pizzette di pasta sfoglia in friggitrice ad aria sono la scelta perfetta! Questo irresistibile finger food è facile da preparare e richiede solo pochi ingredienti. Con l’aiuto della friggitrice ad aria, potrete ottenere un risultato croccante e saporito in pochissimi minuti.

Adatte anche per un buffet oppure un compleanno, le pizzette veloci faranno felici grandi e piccini, e non solo potrete utilizzare a piacere altri ingredienti per il condimento così da renderle tutte diverse. Provate anche a realizzare le pizzette fritte in friggitrice ad aria.

Ingredienti pizzette di pasta sfoglia in friggitrice ad aria

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare o tonda (circa 230 g)

Pomodoro pelato a cubetti o passata di pomodoro

Olio extravergine di oliva

Origano secco (o altre erbe aromatiche a piacere)

Parmigiano grattugiato (o formaggio a scelta)

olive

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Preriscaldate la vostra friggitrice ad aria a 180°C, assicurandovi che sia ben calda prima di iniziare la cottura delle pizzette. Srotolate la pasta sfoglia su una superficie pulita e, con l’aiuto di un coppapasta o di un bicchiere a bordi frastagliati, tagliate la pasta in tanti dischi di dimensioni simili.

Disponete i dischi di pasta sfoglia su una teglia rivestita di carta da forno. Con una forchetta, bucherellate leggermente la superficie dei dischi per evitare che si gonfino durante la cottura.

Aggiungete un cucchiaino di pomodoro passato o qualche cubetto di pomodoro pelato al centro di ciascun disco di pasta sfoglia. Distribuite con parsimonia il parmigiano grattugiato sulla superficie delle pizzette e qualche oliva denocciolata.

Condite con una leggera spruzzata di olio extravergine di oliva e aggiungete una spolverata di origano (o altre erbe aromatiche a vostro gusto). Infine, salate e pepate a piacere.

Cottura

Trasferite le pizzette sulla griglia della friggitrice ad aria, evitando sovrapposizioni, e cuocetele per circa 7-8 minuti, o fino a quando saranno ben dorate e croccanti.

Una volta pronte, estraete le pizzette e servitele calde.

Consigli

Personalizzate gli Ingredienti: Siate creativi e personalizzate le vostre pizzette di pasta sfoglia con gli ingredienti che più amate. Potete aggiungere mozzarella, prosciutto cotto, funghi, olive o altre verdure per arricchire ulteriormente il gusto. E se volete pizzette gourmet, usate una base di pesto di pistacchi e aggiungete a crudo un battuto di gamberi e una grattugiata di buccia di limone.

Attenzione alla Temperatura: La friggitrice ad aria raggiunge velocemente alte temperature, quindi prestare attenzione durante la cottura per evitare che le pizzette si brucino. Controllate il processo di tanto in tanto per assicurarvi che siano cotte in modo uniforme e dorato.