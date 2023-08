Marmellata di fichi fatta in casa, come capire se si è creato il sottovuoto?

I fichi sono frutti che si raccolgono tra agosto e settembre, in estate il raccolto è molto abbondante come avviene per l’uva e altra frutta dei mesi di passaggio dall’estate all’autunno.

Visto che il periodo di raccolto è limitato, la tradizione vuole che una parte dei fichi si consuma come frutto ma anche come ingrediente di accompagnamento per secondi di carne o taglieri di salumi e formaggi.

Un’altra parte si utilizza per realizzare marmellate, conserve e anche liquori da consumare in inverno. Il fico è un frutto che ha molte fibre, è altamente saziante ed è molto dolce, inoltre piace anche ai bambini.

Ingredienti della marmellata di fichi fatta in casa

600 g di fichi maturi e succulenti

200 g di zucchero, potete utilizzare quello di canna

1 limone, succo o scorza

Vaniglia o cannella per aromatizzare la confettura.

Quando si cercano fichi maturi in frutteria, al mercato o nei supermercati bisogna controllare che i frutti abbiano il picciolo sodo, forma morbida e gonfia. Evitate i fichi troppo molli e dall’odore acidulo.

Preparazione in casa della marmellata di fichi

Preparazione dei Fichi. Iniziate lavando accuratamente i fichi e rimuovendo con delicatezza il picciolo. Potete sbucciare la pelle, ma molte ricette lasciano la buccia per aggiungere colore e consistenza.

Tagliate i fichi a pezzetti piccoli e uniformi, eliminando le parti dure e i semi. La grandezza dei pezzi dipende dalla consistenza che desiderate per la vostra marmellata.

Cottura

In una pentola capiente, unite i fichi tagliati, lo zucchero e il succo di limone filtrato. La quantità di zucchero può variare a seconda dei vostri gusti e della dolcezza dei fichi. Portate la pentola a fuoco medio e mescolate delicatamente. Una volta che lo zucchero si è sciolto completamente, abbassate il fuoco e lasciate cuocere a fuoco lento. Continuate a mescolare occasionalmente per evitare che la marmellata si attacchi alla pentola.

Prova della Consistenza

Dopo circa 40-50 minuti, la marmellata inizierà a addensarsi. Per verificare la consistenza, prelevate una piccola quantità e lasciatela raffreddare leggermente su un piattino. Se si rapprende a vostro gusto, la marmellata è pronta.

Sterilizzazione dei Barattoli

Nel frattempo, preparate i barattoli sterilizzati. Riempiteli con la marmellata ancora calda e chiudeteli ermeticamente. Seguite le linee guida del Ministero della Salute dedicata alla preparazione di conserve e marmellate. Lasciate 1 cm di bordo del barattolo, avvitate i tappi, lasciate raffreddare i vasetti capovolti, assicuratevi che si crei il sottovuoto prima di riporre la confettura nella dispensa oppure in frigorifero.

Raffreddamento e Conservazione

Lasciate i barattoli raffreddare a temperatura ambiente, serviranno circa 12 ore. Una volta completamente freddi, potete conservare la vostra marmellata di fichi fatta in casa in dispensa o in frigorifero.

Sottovuoto come capirlo?

Basteranno circa 12 ore e il sottovuoto dovrebbe essersi creato, per verificare che sia avvenuto con successo cliccate sulla capsula centrale del tappo non dovrete sentire il clack perché la capsula è stata risucchiata e il tappo si presenterà completamente piatto.