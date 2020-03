Mascherina fai da te: come farla in casa in pochi minuti

Se non riuscite a trovare le mascherine non chirurgiche in farmacia, ecco quali sono le indicazioni

Ormai trovare una mascherina è impossibile, le farmacie vengono prese d’assalto ed i prezzi sono esorbitanti. Pertanto, è possibile provvedere a creare fai-da-te una mascherina, proprio come il disinfettante per superfici. Si tratta di una prima barriera, però, non di una mascherina efficace come quella FFP3, indicata dall’OMS come l’unica in grado di difendere le vie respiratorie.

Materiale e procedimento per creare la mascherina

Il materiale necessario per creare la mascherina è:

elastico

spille

una macchina da cucire (per punti più fermi)

pezzi di stoffa

righello

forbici

A questo punto, bisognerà riportare sul foglio queste misure: In altezza per il lato sinistro 18 cm, in lunghezza superiore 36 cm, in lunghezza inferiore 37 cm, e per l’altezza del lato destro 19 cm. A questo punto bisogna poggiare il foglio sul pezzo di stoffa, fermarlo con gli spilli e ritagliare la stoffa secondo le misure corrette.

Ora si può effettuare la cucitura a macchina e dopo averla eseguita, si deve rigirare la stoffa e ripiegare a circa due centimetri il lato più basso. Dopo averlo fermato con gli spilli, occorre cucirlo.

Per fermare le pieghe, prima di provvedere ad applicare l’elastico, bisogna passarla sotto al ferro da stiro. Per creare l’elastico, bisogna tagliare due pezzi di stoffa di circa 20 cm a cui applicare l’elastico e poi cucirli alla mascherina.

Utilità della mascherina

Ma in realtà, la mascherina serve o no? L’OMS, come già detto, indica nelle linee guida le mascherine certificate con filtro FFP3 come le uniche utili per evitare il contagio, e sono quelle che utilizzano gli operatori sanitari e coloro che si occupano dei contagiati in quarantena.

La mascherina non chirurgica, invece, serve più che altro per evitare di diffondere il virus ed è utile se abbinata agli altri metodi di prevenzione, come il frequente lavaggio delle mani.