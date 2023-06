Maternità surrogata: gestazione per altri reato universale

La proposta di legge sulla maternità surrogata approdato alla Camera prevede reato universale la gestazione per altri.

Maternità surrogata: cosa dice il testo della proposta?

Accese polemiche sulla proposta di legge riguardante la maternità surrogata. Il testo approdato alla Camera rende la gestazione per altri reato universale. Le opposizioni lo contestano e criticano soprattutto l’idea che un reato stabilito in Italia si possa dichiarare unilateralmente universale, e quindi perseguibile anche se commesso all’estero. Sarà reato persino se commesso in Paesi dove la condotta è lecita e regolamentata, come in Canada o negli Usa.

Il testo proposto da Fratelli d’Italia vuol proprio perseguire chi rientra in Italia dopo aver fatto ricorso alla maternità surrogata in un altro Paese, dal momento che in Italia la pratica è perseguibile sin dal 2005. La proposta non prevede che siano perseguiti gli stranieri ma solo gli italiani, il che complicherebbe le cose per un motivo in particolare.

Un testo paradossale

Ci si chiede cosa accadrebbe in caso di coppia composta da straniero e italiano. La situazione risulterebbe paradossale. Il M5S ha votato a favore della proposta, mentre il Pd è spaccato. +Europa non vuole che passi la proposta e ha definito la legge un “obbrobrio giuridico”. Italia Viva ha presentato un testo alternativo. La ratio della proposta, si legge in una nota, è di condannare ogni forma di sfruttamento e commercializzazione della pratica di gestazione per altri.