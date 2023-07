Gestazione per altri: approvata la proposta di Fratelli d’Italia

Ieri la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge di Fratelli d’Italia che vuole rendere “reato universale” la gestazione per altri.

Gestazione per altri: cosa dice la proposta?

La gestazione per altri è quella forma di procreazione assistita in cui la gravidanza viene portata avanti da una persona per conto di altri. È una pratica che viene più spesso chiamata “maternità surrogata” o “utero in affitto”, e in realtà è già illegale in Italia.

Se però passerà la nuova legge, diventerà un reato perseguibile in Italia anche se praticata all’estero.

La proposta di legge di Fratelli d’Italia vuol rendere la pratica “reato universale”. Prima che diventi legge, la proposta deve passare anche da un voto in Senato, ma ci sono pochi dubbi sulla sua effettiva approvazione. Tutti i partiti di destra al governo, che hanno un’ampia maggioranza in parlamento, la sostengono in modo compatto.

Opposizione frammentata sulla proposta

Nei partiti di opposizione c’è una certa frammentazione, evidenziata dai vari passaggi istituzionali, compreso il voto di ieri.

Il Partito Democratico, ad esempio, ha correnti più conservatrici e vicine al mondo cattolico. I membri del partito non hanno nascosto le perplessità nei confronti della gestazione per altri. Al momento la proposta alla Camera è passata con 166 favorevoli, 109 contrari e 4 astenuti.