Il duo di YouTuber più amato dai bambini si prepara a far ballare e cantare il magico mondo di A Christmas Magic, portando in scena il Me Contro te Christmas Show, uno spettacolo speciale che si terrà il 12 e il 13 dicembre alle ore 19:15 sul grande palco dell’ALLIANZ MiCo (CityLife).

Luì e Sofì intratterranno il pubblico con uno show originale e mai portato in scena prima d’ora a tema prettamente natalizio, nel quale si esibiranno sulle note dei brani contenuti in Natale con Lui & Sofì, il loro nuovo album di canzoni di Natale uscito il 24 novembre. Per partecipare all’evento basterà acquistare un biglietto per accedere al Parco in una fascia oraria dalle 16:30 in poi (biglietti in vendita su christmasmagic.it).

A Christmas Magic – prodotto da Vivo Concerti,

e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma – aprirà le porte al pubblico dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024, e ospiterà i Me Contro Te in un momento d’oro della loro carriera: la coppia più amata dai bambini è riuscita a fidelizzare il suo pubblico grazie ad una sequela di successi, oltre ai loro video quotidiani su YouTube.

Luì e Sofì hanno, infatti, pubblicato 10 libri e sono usciti con 5 film campioni d’incassi, una serie tv che ha raggiunto ascolti altissimi (a breve uscirà la seconda stagione) e hanno riempito palazzetti con il loro live tour che ha emozionato grandi e piccini di tutta Italia. Inoltre, il singolo “La canzone del cowboy” ha raggiunto 12 Ml di visualizzazioni in pochissimo tempo.

La loro innata capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico, soprattutto quello più giovane, li ha resi unici nel loro genere, e l’entusiasmo per il Me Contro Te Christmas Show è alle stelle: la coppia proporrà dal vivo classici come Feliz Navidad, A Natale Puoi e Auguri di Buon Natale, nel loro inimitabile stile, oltre che i loro inediti natalizi quali Super Babbo Natale e Come il Grinch.

A Christmas Magic sarà qualcosa di unico,

un vero e proprio Parco dedicato al Natale di oltre 20.000 mq con attrazioni per tutte le età, una food court a tema, panorami da sogno, attività sempre nuove, e una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor che con i suoi 1800 mq attraversa tutto questo microcosmo a due passi da CityLife.

Tra le peculiarità, un approccio di story-living utilizzato nei grandi parchi a tema internazionali, per rendere il visitatore protagonista di una narrazione e imprimerla nella memoria, riconoscendosi nel mondo che lo circonda per poterlo poi raccontare.

Gli orari di apertura di A Christmas Magic sono fissati dalle ore 10:00 alle ore 22:00, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali.

Nei giorni considerati feriali*

il prezzo per gli adulti sarà di 25€, mentre per i bambini sotto i 12 anni è fissato a 16,50€ (entrata libera sotto i 3 anni).

Nei giorni considerati festivi** il prezzo sarà di 32€ per gli adulti e di 22€ per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni).

Giorni feriali: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 28 dicembre e 2, 3, 4 gennaio

Giorni festivi: 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio

Disponibili sul sito ufficiale le FAQ e tutte le info dettagliate per l’ingresso.

Per vivere l'attesa di A Christmas Magic e restare sempre aggiornati:

www.christmasmagic.it

@christmasmagic

A CHRISTMAS MAGIC vi aspetta a Milano dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada “Corsello”).

Christmas is coming to Milan… siete pronti?