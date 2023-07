Mediaset “liquida” Barbara d’Urso: la nota stampa

Poco prima di salutare i suoi telespettatori Barbara D’Urso ha rassicurato sul suo ritorno in video subito dopo la fine dell’estate. La conduttrice ha garantito che sarebbe tornata a condurre Pomeriggio 5 per la nuova stagione tv. Oggi le cose sembrano diverse e tutti i progetti che la dirigenza di Mediaset aveva in riservo per la popolare artista sembrano sfumati.

In una nota stampa pubblicata in queste ora i vertici di rete hanno reso noto che Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. La conduttrice sarebbe stata rimossa dal suo ruolo e avrebbe ricevuto il ben servito dall’azienda che ha servito per anni. Il comunicato rivela che la conduttrice è d’accordo con la dirigenza e che sarebbe a disposizione della rete per realizzare nuovi programmi:

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Una dichiarazione che sorprende soprattutto perchè arriva in modo inatteso.

Barbara D’Urso lascia Mediaset?

Ufficialmente Barbara D’Urso resta a disposizione di Canale 5, visto che il suo contratto scade a Dicembre. Non è noto dove sarà impegnata e se la dirigenza ha già pensato ai progetti d’affidarli, è certo per il momento che la conduttrice è disoccupata. Eppure per un periodo la D’Urso è stata il personaggio di punta di Canale 5.

E’ riuscita a condurre anche tre programmi contemporaneamente dimostrando d’essere una grande professionista. E’ possibile tuttavia che la conduttrice partenopea lasci Mediaset e che trovi il suo spazio su altre piattaforme.